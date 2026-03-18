Durante as ações a equipe buscou conscientizar sobre a importância do cuidado da saúde, e não com a doença Foto Divulgação

São Francisco - A importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças é pregada pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria de Saúde. A orientação foi levada, nessa terça-feira (17), aos moradores da localidade Nova Belém, com ações do programa Estratégia Saúde da Família (ESF).
A programação marca o mês da mulher e faz alusão às campanhas Março Lilás, de prevenção ao câncer de colo de útero, e Março Azul Marinho, contra o câncer de colorretal. Concentrada na Unidade Básica de Saúde (UBS) local, o evento proporcionou aos participantes palestras pontuais sobre a necessidade da prevenção.
A enfermeira responsável pela ESF, Miriam Carvalho da Mata, e o médico do programa, João Pedro Silva de Oliveira, foram os palestrantes: “O .objetivo é “conscientizar sobre a importância do cuidado da saúde, e não com a doença”, orientando que as pessoas devem estar atentas aos sinais de alerta.
A enfermeira reforça que são fundamentais os exames de rotina e as mulheres, mudarem hábitos alimentares e estarem cientes dos tipos de câncer das campanhas. As atividades continuam, nesta quinta-feira (19), às 9h, na ESF de Estreito, com o tema Março Lilás, sobre a realização do exame preventivo e atualização da vacina com HPV.
Prossegue segunda-feira (23), às 9h, na ESF Gargaú, abordando Alimentação saudável e saúde bucal; dia 25, às 8h30 , em Santa Clara importância da realização do citopatológico e prevenção do câncer do colo de útero, coleta livre de demandas de preventivo); ESF Praça João Pessoa (13h30); e dia 26, em Buena, às 9h.