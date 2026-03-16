Fauazi Cherene orienta que a vacina está disponível nas UBSs, na Clínica da Família e no ambulatório ao lado do Hospital Municipal - Foto Divulgação

Fauazi Cherene orienta que a vacina está disponível nas UBSs, na Clínica da Família e no ambulatório ao lado do Hospital Municipal Foto Divulgação

Publicado 16/03/2026 20:08

São Francisco – “Nem todo tipo de HPV vai causar câncer, mas é importante se cuidar e estar atento aos sinais de alerta e sintomas, como lesões nas partes genitais, lesões na pele e verrugas”. A observação é da coordenadora do Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer e Familiares (Nuprapac), de São Francisco de Itabapoana, Elisabet Uhl.

Segundo Elisabet, o HPV tem cerca de 200 subtipos de vírus, sendo que quatro subtipos são os que mais causam câncer. Ela orienta que até o mês de junho, jovens entre 15 e 19 anos, também poderão se vacinar contra o HPV (Papilomavírus Humano), que é a principal forma de prevenção ao câncer de colo de útero: “O objetivo é ampliar a cobertura vacinal”.

A vacina já é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma gratuita, para meninos e meninas de nove a 14 anos: “A importância da vacina fica ainda mais evidenciada durante o mês de março, quando acontece a campanha ‘Março Lilás’ de prevenção ao câncer de colo de útero”, frisa a coordenadora.

De acordo com o secretário de Saúde, Fauazi Cherene, no município, a vacina contra o HPV está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), na Clínica da Família Germano Barros Delgado (no Centro) e no Ambulatório Municipal, que fica ao lado do Hospital Municipal Manoel Carola, em Ponto de Cacimbas.

Dados da Coordenação de Imunização da Secretaria apontam que, este ano, de janeiro até o início de março, foram aplicadas 65 doses da vacina no município. A vacina previne contra o câncer de colo de útero, ânus, vulva, vagina, pênis, garganta e boca; é indicada também para pacientes oncológicos de até 45 anos.

Podem ser vacinados, ainda, pacientes portadores do vírus HIV, pacientes que utilizam medicamentos imunossupressores e vítimas de violência sexual: “A vacina do HPV protege contra os tipos mais perigosos do vírus, sendo mais eficaz antes do início da vida sexual, quando o sistema imune responde melhor”, enfatiza Cherene.