Programação é desenvolvida na unidade Estratégia Saúde da Família da localidade, com atendimentos a partir das 9h Foto Divulgação
Saúde retoma ações focadas nas doenças consideradas graves em São Francisco
Cronograma das campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja tem atividades retomadas na praia de Gargaú
Pagamento do IPTU com abatimento de 20% tem contagem regressiva
Medida vale para quem pagar o imposto em cota única; há ainda outra opção de desconto, além de parcelamento
Semana tem praias movimentadas com agenda eclética em São Francisco
Secretaria de Turismo montou programação com opções de lazer e, também, para movimentar a economia local
Encontro de amigos marca último dia de "folia" em praia de São Francisco
Marcada por repertório diversificado, programação do "Carnaval do seu jeito" contemplou todas as praias do município
Meio Ambiente faz campanha visando carnaval com ruas e praias limpas
Secretaria de Meio Ambiente defende que práticas simples fazem toda a diferença na preservação ambiental
São Francisco chama 35 concursados para Educação e anuncia processo seletivo
Edital para nova abertura de vagas foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira; inscrições vão até o dia 20 de fevereiro
