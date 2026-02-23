Programação é desenvolvida na unidade Estratégia Saúde da Família da localidade, com atendimentos a partir das 9h - Foto Divulgação

Publicado 23/02/2026 16:23 | Atualizado 23/02/2026 16:23

São Francisco - Tendo como público-alvo os moradores da localidade de Gargaú, uma das praias mais frequentadas do município, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) está retomando as campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja, a partir desta segunda-feira (23), por meio da Secretaria de Saúde.

As ações acontecem na unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) da localidade, com atendimentos a partir das 9h. Nesta terça-feira (24), acontecerá na ESF da Clínica da Família, com palestra do psicólogo e coordenador de Saúde Mental da secretaria, Renato Chagas, que tratará de tema focado em fibromialgia.

A secretaria explica que a Fevereiro Roxo é dedicada à informação e conscientização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer, doenças consideradas graves: “O movimento também incentiva o diagnóstico precoce, já que muitos casos são subdiagnosticados”.

A campanha visa ainda promover o acolhimento e a importância de um olhar atento aos primeiros sinais. Quanto à Fevereiro Laranja, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a leucemia, a necessidade de exames e a importância da doação de medula óssea.

Entre as ações previstas nas unidades, a secretaria informa que haverá palestras de conscientização e prevenção e atividades dinâmicas, além de cafés da manhã e da tarde para os moradores assistidos nas unidades. A primeira ação aconteceu no dia quatro de fevereiro na localidade de Imburi e houve interrupção no período de carnaval.

De acordo com o cronograma retomado nesta segunda-feira, estão programadas outras atividades para o próximo mês, como partes das campanhas Março Lilás (de prevenção ao câncer do colo do útero); Março Azul Marinho (contra o câncer colorretal); e pelo Dia Internacional da Mulher.