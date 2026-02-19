Mesmo no decorrer da semana, o movimento nas praias tem sido intenso, justificando o slogan "Verão do seu jeito" - Foto Divulgação

Publicado 19/02/2026 16:06

São Francisco – O carnaval oficial em São Francisco de Itabapoana (RJ) terminou, dentro do prazo tradicional, terça-feira (17); mas, a programação do verão continua mantendo as praias do município cheias, de moradores e visitantes. A estrutura montada pelo governo municipal garante segurança geral.

Conforme afirmou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Denival Neto, além de oferecer momentos inesquecíveis, valorizando a cultura, a estrutura foi montada para também movimentar a economia local e proporcionar opções de lazer para todos os públicos, com uma agenda leve, diversificada e totalmente voltada para a família.

“O calendário é eclético, mesclado com shows, atividades esportivas e atrações culturais. Neto avalia que está sendo uma das melhores temporadas dos últimos anos”, observa o secretário pontuando que, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o governo municipal tem desenvolvido ações para garantir praias limpas.

“Embora as ações aconteçam durante todo o ano no município, neste período de verão são reforçadas, especialmente nas áreas litorâneas”, assinala acentuando: “Com o aumento do número de turistas, a limpeza das praias e a coleta de lixo foram ampliadas, assegurando organização mesmo com o grande fluxo de pessoas”.

Neto enfatiza que a prefeitura também mantém atenção redobrada quanto ao impacto do movimento nas praias: “Com planejamento, trabalho contínuo e reforço nos serviços, o município reafirma seu compromisso de oferecer uma temporada acolhedora, organizada e inesquecível para moradores e turistas”.