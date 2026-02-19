Mesmo no decorrer da semana, o movimento nas praias tem sido intenso, justificando o slogan "Verão do seu jeito" Foto Divulgação
Semana tem praias movimentadas com agenda eclética em São Francisco
Secretaria de Turismo montou programação com opções de lazer e, também, para movimentar a economia local
Encontro de amigos marca último dia de "folia" em praia de São Francisco
Marcada por repertório diversificado, programação do "Carnaval do seu jeito" contemplou todas as praias do município
Meio Ambiente faz campanha visando carnaval com ruas e praias limpas
Secretaria de Meio Ambiente defende que práticas simples fazem toda a diferença na preservação ambiental
São Francisco chama 35 concursados para Educação e anuncia processo seletivo
Edital para nova abertura de vagas foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira; inscrições vão até o dia 20 de fevereiro
Limpa Rio estadual garante limpeza de lagoa assoreada em São Francisco
Trabalho é realizado com máquinas do programa do governo do estado, por meio de parceria com a prefeitura
MPRJ e Polícia Civil articulam ações de combate ao crime organizado
Operação em conjunto acontece em São Francisco de Itabapoana, contra extorsão a motoristas de vans e táxis
