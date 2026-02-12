Equipes do GAECO/MPRJ e da 147ª Delegacia de Polícia Civil cumprem mandados de buscas e prisões - Foto Divulgação

Equipes do GAECO/MPRJ e da 147ª Delegacia de Polícia Civil cumprem mandados de buscas e prisões Foto Divulgação

Publicado 12/02/2026 16:31

São Francisco – Um esquema de extorsão contra motoristas de vans e táxis está na linha de investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) em São Francisco de Itabapoana (RJ). Seis mandados de prisão e quatro de busca e apreensão estão sendo cumpridos no município.

Ainda não há detalhe total sobre as diligências, que estão sendo cumpridas pela Polícia Civil também em Campos dos Goytacazes, desde a manhã desta quinta-feira (12), com um detido até agora e três indiciados já presos. Segundo o MP, foram denunciadas à Justiça sete pessoas por operar um esquema de extorsão: “Todos os denunciados vão responder pelos crimes de

associação criminosa e extorsão”.

Na enuncia, o órgão descreve que a implantação do esquema de arrecadação ilegal é reflexo da expansão da facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos) na cidade: “Criminosos vinculados à facção passaram a impor, ao menos desde 2022, o pagamento semanal como condição para que motoristas de transportes alternativos e até taxistas pudessem trabalhar livremente na

Praça Central da cidade, sob ameaça de represálias”.

A denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara de São Francisco, que atendeu ao pedido do MP e expediu os mandados. O MP adianta que as apurações indicam intimidações constantes e ocorrências de punições violentas em alguns casos de desobediência por parte dos profissionais alvos dos criminosos.

“As ordens eram repassadas de dentro do sistema prisional para gerentes externos e executadas por ‘cobradores’ identificados em diferentes inquéritos”, relata o MP observando que, “mesmo encarcerado há mais de dez anos, o denunciado Julio Cezar Coutinho de Souza, conhecido como Buldogue, é apontado como líder do esquema criminoso”.

De acordo ainda com o MP, outro já preso é Thassio Silva Vieira, que, seria responsável por receber e transmitir as ordens de extorsão: “A violência do grupo criminoso passou a se intensificar a partir de 2025, quando as ameaças deixaram de ser apenas verbais”, resume o GAECO/MPRJ na denúncia.