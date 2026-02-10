A obra é realizada pela prefeitura, no centro da cidade, em parceria com a Secretaria Estadual das Cidades Foto Divulgação
Obra interrompida por causa de chuva deve ser reiniciada nesta semana
Prefeita explica que recapeamento asfáltico continuará à noite, para garantir maior fluidez no trânsito durante o dia
Soltura de filhotes reforça estratégias pela procriação de tartarugas
Por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com o Instituto BW, 30 filhotes foram soltos na praia de Santa Clara
Contribuinte recebe desconto de 20% se pagar IPTU em cota única
Prazo para o benefício vai até 28 de fevereiro; quem optar por pagar entre primeiro de março a 31 de julho, terá desconto de 10%
Prefeita articula IFF para São Francisco e casas populares de programa federal
Acordo para instalação da unidade do IFF foi assinado nesta quinta-feira; novos investimentos também oram anunciados
Prefeita define com produtores rurais a compra de produtos da merenda escolar
Maioria dos produtos da alimentação dos alunos da rede municipal é adquirida de produtores rurais do município
Município monitora plantação de mudas focado na proteção de área de restinga
Estratégia é prevista no Código Florestal, que determina a execução de atividades de proteção da vegetação nativa
