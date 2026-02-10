A obra é realizada pela prefeitura, no centro da cidade, em parceria com a Secretaria Estadual das Cidades - Foto Divulgação

Publicado 10/02/2026 15:43

São Francisco – Interrompido, por causa das chuvas, o recapeamento asfáltico da Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, no centro de São Francisco de Itabapoana (RJ), deve ser retomado ainda nesta semana, caso as condições climáticas permitam. A informação é da prefeita Yara Cinthia.

“A obra integra a um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana; é executada pela prefeitura em parceria com o governo do estado, por meio da Secretaria das Cidades”, explica a prefeita afirmando que, assim que o tempo estiver estabilizado, os trabalhos retornarão imediatamente.

“Sabemos que toda obra gera transtornos momentâneos, mas o resultado será uma via mais segura, moderna e com melhor mobilidade para todos”, argumenta Yara assinalando que a obra irá contemplar a Rua Daud Salamão Acruche e o prolongamento da Rua Júlio Marinheiro até a Escola Modelo Municipal Herval Luiz dos Santos Batista.

Yara ratifica que a interrupção temporária ocorreu exclusivamente em função das chuvas: “O recapeamento foi iniciado no final de janeiro e, para minimizar impactos no dia a dia da população, os trabalhos são realizados no período noturno, das 20h às 6h, garantindo maior fluidez no trânsito durante o dia e mais segurança para motoristas e pedestres”.