A ação aconteceu na tarde de sábado e foi marcada pelas presenças de dezenas de moradores e turistas - Foto Divulgação

Publicado 09/02/2026 20:10

São Francisco - "Mesmo sendo tão pequenas, ao entrarem no mar, elas já sabem buscar abrigo e proteção no fundo do oceano”. A declaração é da educadora ambiental Mariana Braga, ao descrever os filhotes de tartaruga da espécie cabeçuda. A soltura de 30 espécie, na orla de São Francisco de Itabapoana (RJ), atraiu dezenas de curiosos.

ação aconteceu sábado (7), na praia de Santa Clara. pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em conjunto com o Instituto BW. Antes da soltura, Mariana ressaltou a importância do monitoramento dos ninhos e do cuidado com os filhotes, reforçando que a espécie retorna, já adulta, para o mesmo local onde nasceu.

“O mais incrível é que, quando crescem, sempre voltam ao local de origem para desovar”, enfatiza a educadora. O Instituto BW pontua que, atualmente, existem cerca de 800 ninhos espalhados pelo litoral de São Francisco, distribuídos entre as praias de Santa Clara, Sonho, Sossego e Gargaú. Todos estão sendo monitorados.

Segundo Mariana, a taxa de sobrevivência dos filhotes no ambiente natural é muito baixa, o que torna a soltura orientada fundamental para a preservação da espécie: "Mesmo sendo tão pequenas, ao entrarem no mar, elas já sabem buscar abrigo e proteção no fundo do oceano”, ratificou. A secretária de Meio Ambiente, Luciana Soffiatti, destacou a importância da ação.

“É um momento único de educação ambiental e conexão com a natureza. Preservar nossas tartarugas é preservar a vida marinha e valorizar o litoral. A participação da população e dos turistas mostra que todos podem colaborar com a preservação”, realçou Luciana acentuando que as solturas acontecem com frequência durante o verão.