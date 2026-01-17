As ações são intensificadas, porque no período de alta temporada o volume de banhistas aumenta significativamente - Foto Divulgação

São Francisco – Verão com praias limpas é a proposta do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ). Para tanto, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), vem desenvolvendo campanhas de conscientização, sobre a importância de recolher os resíduos produzidos durante o período em que os banhistas passam na faixa de areia.

Uma ação aconteceu neste sábado (17), integrando o “Verão do Seu Jeito”, na Lagoa de Barra do Itabapoana e na Beira Rio, com distribuição de ecobags para facilitar o recolhimento dos resíduos dos banhistas, além de panfletos informativos e educativos, abordando práticas proibidas na faixa de areia.

Entre as proibições está a circulação de veículos. Há ainda orientação sobre o projeto Óleo Legal, responsável pelo descarte correto e sustentável do óleo de cozinha utilizado: “São pequenas atitudes que promovem grandes consequências para a fauna e a flora local. Por isso, nós contamos com a colaboração de todos para preservar nossos mais de 60 quilômetros de litoral”, relata a secretária Luciana Soffiati.

Outra iniciativa dentro do contexto é a instalação de lixeiras ao longo do litoral do município, iniciada em dezembro de 2025, visando facilitar o descarte correto de resíduos na faixa de areia. A última etapa foi iniciada neste final de semana, em Santa Clara, Sossego, Guaxindiba, Guriri, Lagoa Doce, Manguinhos e Barra do Itabapoana.

A secretária assinala que o trabalho de remoção de vegetação exótica e instalação de piquetes para impedir o tráfego de veículos na faixa de areia é intensificado: “Todas estas iniciativas são voltadas para a preservação da nossa fauna e flora. A atuação de cada morador e visitante é crucial para preservar as nossas praias”.