As ações são intensificadas, porque no período de alta temporada o volume de banhistas aumenta significativamente Foto Divulgação
"Verão do seu jeito" com conscientização para garantir praias limpas
Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente ressalta a importância de recolher os resíduos produzidos durante a temporada
Principal avenida de São Francisco passa por recapeamento a partir de segunda
Previsão é que trabalhos sejam concluídos em 20 dias; outras ruas também serão contempladas com o serviço
São Francisco traça estratégias visando cuidar da saúde do trabalhador rural
Iniciativa é baseada no projeto "Saúde da População Rural", do qual o município é piloto na região norte do estado
Fazenda municipal articula facilidade para a emissão da nova nota fiscal
Secretaria esclarece que a alteração cuida apenas de atualização no sistema; não implica mudanças na tributação
São Francisco abre a temporada de verão com praias limpas e descontração
Apesar da chuva, animação prevaleceu, com programação diversificada; houve também mutirão de limpeza
Queima de fogos e shows em 6 praias marcam Réveillon em São Francisco
Atrações da virada de ano abrem também a programação da temporada do " Verão do seu jeito" em São Francisco
