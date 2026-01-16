Uma das principais vias do município, a Avenida Edenites da Silva Viana estará interditada, para receber as obras - Foto Divulgação

Publicado 16/01/2026 17:55

São Francisco – A partir das 18h de segunda-feira (19), até às 6h de terça (20), a Avenida Edenites da Silva Viana, uma das principais de São Francisco de Itabapoana (RJ), estará interditada, para receber obras de recapeamento asfáltico, do governo municipal em parceria com o estadual, por meio da Secretaria das Cidades. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira (16) pela prefeita Yara Cinthia.

“Após essa etapa, outras ruas do município também serão contempladas com o serviço”, adiantou a prefeita, durante reunião com representantes do governo do Estado. A previsão é que a obra seja concluída em 20 dias: “Nas próximas etapas, outras vias do município também receberão melhorias, incluindo recapeamento, nova sinalização e recuperação de calçadas”, ratificou.

Na opinião de Yara, o recapeamento é fundamental para facilitar a mobilidade urbana: “Essa intervenção vai trazer mais fluidez e segurança para o trânsito. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao secretário das Cidades, Douglas Ruas, e ao deputado estadual Thiago Rangel por mais essa parceria em prol do desenvolvimento do nosso município”.

A prefeita explicou que nesta primeira fase, os trabalhos serão realizados no período noturno para minimizar impactos tanto no comércio como no trânsito: “A avenida ficará interditada das 18h às 6h, e terá apoio da Guarda Municipal e da Empresa Municipal de Trânsito de São Francisco de Itabapoana (Emtransfi), que irão orientar os motoristas neste período”.

O coordenador regional da Secretaria das Cidades, Carlos Júnior, comentou que a parceria tem como objetivo oferecer mais conforto e segurança à população: “Nosso trabalho é servir o município e fazer uma obra de qualidade. E muito mais obras virão ”. A reunião contou ainda com as presenças de outros representantes dos dois governos.