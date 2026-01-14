Nessa terça-feira São Francisco realizou a segunda reunião presencial para definir as próximas etapas do projeto - Foto Divulgação

Nessa terça-feira São Francisco realizou a segunda reunião presencial para definir as próximas etapas do projeto Foto Divulgação

Publicado 14/01/2026 17:19 | Atualizado 14/01/2026 19:08

São Francisco – Focado na saúde dos trabalhadores do campo, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) desenvolve o “Saúde da População Rural”. O município será piloto na região norte do estado do Rio de Janeiro para o desenvolvimento do projeto, que possibilitará também a realização da Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA).

A estratégia é desenvolvida para qualificar a gestão e fortalecer a vigilância em saúde no território. Nessa terça-feira (13) aconteceu a segunda reunião presencial do projeto, envolvendo representantes do Núcleo Descentralizado de Ações de Vigilância em Saúde da Região Norte, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Regional e Estadual (Cerest) e das Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A coordenadora do Núcleo Descentralizado , Mariane Melo, explica que a escolha por São Francisco para ser piloto se deu pelo município ter vocação agrícola e ser um dos maiores produtores de abacaxi da região: “Com esse projeto, daremos visibilidade às questões relacionadas à saúde do trabalhador rural no município”.

Mariane adianta que será oferecida assistência ao trabalhador, englobando vários serviços como análise de água, indicadores, prevenção e promoção à saúde. “Esse projeto tem tudo para dar certo, porque hoje temos 100% de cobertura da Atenção Primária da Saúde, pois as equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF) podem ser essa ramificação, trazendo informações do campo para a vigilância epidemiológica”, assinala o coordenador da Atenção Básica, Claudiomar Alves.

O encontro dessa terça-feira traçou estratégias para as próximas etapas do projeto. Com grande abrangência na área rural, a ESF da localidade de Pingo d'Água, foi visitada, logo após a reunião, pela equipe formada pelos representantes das Secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pecuária; além de representantes estaduais e regionais do Cerest.