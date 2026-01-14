Nessa terça-feira São Francisco realizou a segunda reunião presencial para definir as próximas etapas do projeto Foto Divulgação
São Francisco traça estratégias visando cuidar da saúde do trabalhador rural
Iniciativa é baseada no projeto "Saúde da População Rural", do qual o município é piloto na região norte do estado
Fazenda municipal articula facilidade para a emissão da nova nota fiscal
Secretaria esclarece que a alteração cuida apenas de atualização no sistema; não implica mudanças na tributação
São Francisco abre a temporada de verão com praias limpas e descontração
Apesar da chuva, animação prevaleceu, com programação diversificada; houve também mutirão de limpeza
Queima de fogos e shows em 6 praias marcam Réveillon em São Francisco
Atrações da virada de ano abrem também a programação da temporada do " Verão do seu jeito" em São Francisco
Inauguração de UTI é considerada "farsa", mas ex-secretário da Saúde rebate
Procuradoria-Geral de São Francisco culpa gestão anterior por falhas que impedem funcionamento de UTI no Manoel Carola
Proteção ambiental tem ações coletivas centradas em áreas de preservação
Engajamento da população nas iniciativas do Meio Ambiente contribui com a proteção do patrimônio natural do município
