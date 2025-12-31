Estão programadas queimas de fogos de artifícios com baixos ruídos nas seis principais praias do município - Foto Divulgação

Publicado 31/12/2025 19:23

São Francisco – O “Verão do seu jeito” tem programação para contemplar as seis principais praias, em São Francisco de Itabapoana (RJ). A abertura começa nesta quarta-feira (31), com o Réveillon, com música e queima de fogos preparadas pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Diversas atrações estão definidas, com shows a partir de 23h30 em Barra do Itabapoana (Lud Rocha); Manguinhos (Felix Oliveira); Guaxindiba (Natalha Fernandes); Sossego (Edivane Santos); Santa Clara (Igor Saliência); e Gargaú (Savana Rocha). A queima de fogos de artifício com baixo ruído começa à zero hora.

Turistas de diversas cidades do interior fluminense já estão nas praias; muitos deles veranistas que chegaram desde o final da semana. Na programação da virada do ano está também mantida a tradicional Missa, organizada pela Paróquia São Francisco de Paula.

O ato religioso acontecerá na Concha Acústica de Santa Clara, com início às 21h desta quarta-feira (31), com a participação do Ministério Frutos do Espírito. A prefeita Yara Cinthia resume que 2025 foi um ano de muitos desafios: “Com a graça de Deus, todos foram superados”.

Yara Cinthia propõe que o Réveillon seja um momento especial para agradecimentos pelas realizações e celebração: “É importante a nossa gratidão a Deus pelo que Ele nos permitiu e o clamor pelo ano que começa. Estamos preparados para a celebração; nossa cidade, sobretudo nosso litoral, aguarda a população neste Réveillon”.