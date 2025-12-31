Estão programadas queimas de fogos de artifícios com baixos ruídos nas seis principais praias do município Foto Divulgação
Queima de fogos e shows em 6 praias marcam Réveillon em São Francisco
Atrações da virada de ano abrem também a programação da temporada do " Verão do seu jeito" em São Francisco
Inauguração de UTI é considerada "farsa", mas ex-secretário da Saúde rebate
Procuradoria-Geral de São Francisco culpa gestão anterior por falhas que impedem funcionamento de UTI no Manoel Carola
Proteção ambiental tem ações coletivas centradas em áreas de preservação
Engajamento da população nas iniciativas do Meio Ambiente contribui com a proteção do patrimônio natural do município
Empresa reconhece falhas nas obras em hospital, após MPRJ intervir
Segundo Procuradoria-Geral do Município, em ata, a MMC Engenharia se compromete concluir obras até o dia 31 de dezembro
Abacaxi e mandioca produzidos em São Francisco pontuam no ranking nacional
Produções do município avançam para Indicação Geográfica; são as principais do estado, com reflexos no país
Agricultura destaca avanços garantidos ao setor através de parcerias
Secretaria resume que ano foi marcado por transformação, superação e muitas oportunidades para os produtores rurais
