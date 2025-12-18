A mandioca de São Francisco contribui para a região norte liderar na produção estadual do produto Foto Divulgação
nacional. Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Quissamã também contribuem.
Agora você pode ler esta notícia off-line
A mandioca de São Francisco contribui para a região norte liderar na produção estadual do produto Foto Divulgação
Abacaxi e mandioca produzidos em São Francisco pontuam no ranking nacional
Produções do município avançam para Indicação Geográfica; são as principais do estado, com reflexos no país
Agricultura destaca avanços garantidos ao setor através de parcerias
Secretaria resume que ano foi marcado por transformação, superação e muitas oportunidades para os produtores rurais
Ampliação de ações sociais é focada nas famílias vulneráveis em São Francisco
Uma série de medidas foram adotadas l durante o ano; quase 600 famílias receberam acompanhamentos
Educação municipal destaca avanços no ano e aponta ações em parcerias
Eleição democráticas para diretores é destacada como importante para participação de alunos e profissionais no processo
Prefeita esclarece na Câmara a revogação da lei do 14º salário criada em 1999
Sindicato dos Servidores questiona decisão; mas prefeita explica que TCE-RJ determinou inconstitucionalidade da lei
Lei prevê medidas para quem causar danificação em via pública
Fiscalização cabe à Secretaria de Obras, que também está buscando regularizar a situação de loteamentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.