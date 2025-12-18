A mandioca de São Francisco contribui para a região norte liderar na produção estadual do produto - Foto Divulgação

A mandioca de São Francisco contribui para a região norte liderar na produção estadual do produto Foto Divulgação

Publicado 18/12/2025 22:20

São Francisco – Considerado a capital do agronegócio do estado do Rio de Janeiro, o município de São Francisco do Itabapoana é principal responsável por a região norte fluminense liderar o ranking estadual em produções de abacaxi e mandioca e figurar entre os maiores em nível

nacional. Campos dos Goytacazes, São João da Barra e Quissamã também contribuem.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o São Francisco é um importante produtor dos dois produtos no contexto regional e até nacional, com as produções recebendo reconhecimento de Indicação Geográfica (IG). A produção anual de abacaxi estimada é de 70 milhões de pés.

O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Enaldo Barreto, destaca que houve um avanço importante no processo de IG da farinha de mandioca sanfranciscana e do abacaxi do norte fluminense: “É um passo que valoriza a produção local, reforça a identidade do município e abre novas oportunidades para os nossos produtores”.

Segundo Barreto, os produtos receberam, em janeiro, o Laudo de Delimitação da Área Geográfica de Produção: “Na oportunidade, o então secretário estadual de Agricultura, Deodalto José Ferreira, afirmou que a iniciativa contribui para o crescimento da cidade, a partir da valorização de seus produtos tradicionais”.

Na opinião do secretário, a assinatura dos laudos no início do ano representou um marco histórico para o município e proporcionou que a mandioca e o abacaxi avançassem para a etapa final do processo para garantir a Indicação Geográfica, reforçando a valorização de dois produtos fundamentais para a economia local e regional.

“Agora, o processo segue aguardando o parecer do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)”, pontua frisando que com o selo de procedência e qualidade conferido pelo órgão, os produtos ganham reputação, valor agregado e identidade própria, além de se destacarem em relação aos similares disponíveis no mercado.