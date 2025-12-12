No Cras, famílias são acompanhadas, além dos serviços ligados a Cadastro Único e ao Benefício de Prestação Continuada - Foto Divulgação

No Cras, famílias são acompanhadas, além dos serviços ligados a Cadastro Único e ao Benefício de Prestação Continuada Foto Divulgação

Publicado 12/12/2025 19:04

São Francisco – Investir em ações sociais tem sido uma das políticas focadas nas famílias vulneráveis, em São Francisco de Itabapoana (RJ), adotadas pelo governo municipal. A proposta é fortalecer os atendimentos e ampliar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH).

A secretária Claudineia Rodrigues, aponta que, somente pelos atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), este ano quase 600 famílias foram acompanhadas, além dos serviços ligados ao Cadastro Único e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“Em outubro, a prefeita Yara Cinthia inaugurou a quarta unidade do Cras, em Barra do Itabapoana, que agora atende 16 localidades”, lembra resumindo que em todo o município, o órgão ultrapassou nove mil atendimentos e citando a da assistência a partir do Cras Móvel: “ Entre maio e novembro, foram seis ações em quatro localidades e no centro, que atenderam mais de 250 pessoas”.

Claudineia comenta que, com toda essa rede, o governo segue comprometido com a promoção da cidadania, aprimorando, ampliando e fortalecendo os equipamentos de assistência social, por meio de programas consolidados, como Renda Mínima, Auxílio Moradia, Auxílio Funeral e o acolhimento na Casa de Acolhimento Institucional (Casamar).

PESSOA IDOSA - Outro destaque citado é o Centro de Convivência da Pessoa Idosa: “Esse programa promoveu 16 atividades, incluindo passeios, palestras e festas temáticas, além de serviços de rotina como educação física, geriatra, manicure, barbeiro, assistência social e massoterapia, tudo com transporte e alimentação garantidos”.

Em 12 polos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) a secretária assinala que mais de 300 crianças e adolescentes participaram de ações como atendimentos de Saúde Bucal, atividades recreativas, festas e iniciativas de conscientização ambiental. Quanto à Padaria Escola, outro projeto, a secretária diz que o espaço está em obra.

“Por meio de convênios com o governo federal, a secretaria recebeu uma caminhonete e um ônibus para fortalecer as ações, programas e serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, enfatiza Claudineia lembrando que, no início do ano, em parceria com o governo do estado, o município prestou assistência aos moradores da Ilha dos Mineiros, afetados pelas fortes chuvas.