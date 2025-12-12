No Cras, famílias são acompanhadas, além dos serviços ligados a Cadastro Único e ao Benefício de Prestação Continuada Foto Divulgação
Ampliação de ações sociais é focada nas famílias vulneráveis em São Francisco
Uma série de medidas foram adotadas l durante o ano; quase 600 famílias receberam acompanhamentos
Educação municipal destaca avanços no ano e aponta ações em parcerias
Eleição democráticas para diretores é destacada como importante para participação de alunos e profissionais no processo
Prefeita esclarece na Câmara a revogação da lei do 14º salário criada em 1999
Sindicato dos Servidores questiona decisão; mas prefeita explica que TCE-RJ determinou inconstitucionalidade da lei
Lei prevê medidas para quem causar danificação em via pública
Fiscalização cabe à Secretaria de Obras, que também está buscando regularizar a situação de loteamentos
Região norte do Rio tem força produtiva do abacaxi em nível nacional
Estado está entre os quatro maiores produtores; São Francisco, Campos, São João da Barra e Quissamã se destacam
Prefeita recebe na Assembleia a mais elevada comenda do Estado do Rio
Medalha Tiradentes é concedida a personalidades e instituições, que prestam relevantes serviços à sociedade e ao estado
