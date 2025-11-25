As atenções estão voltadas principalmente para as praias, com as equipes mobilizadas desde o final da semana - Foto Divulgação

Publicado 25/11/2025 21:11 | Atualizado 25/11/2025 21:12

São Francisco – Com estratégia especial focada, principalmente, no ordenamento e proteção de toda a orla do município, até o carnaval, a Secretaria de Segurança Pública (Sesep) de São Francisco de Itabapoana está com todos os seus órgãos e departamentos mobilizados, desde quinta-feira (20).

Trata-se da Operação Verão de Segurança 2025/2026, que também está atenta aos demais pontos da cidade A comandante da Guarda Civil, Roberta Panisset, explica que o patrulhamento envolve a Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi), Guarda Ambiental (GAM) e o Departamento de Posturas.

A ação visa coibir estacionamento de veículos em Área de Preservação Permanente (APP) e tráfego na faixa de areia, além de perturbação de sossego causada por som alto: “Haverá ainda fiscalização no comércio para averiguar o cumprimento das normas municipais, como também o uso adequado dos espaços públicos”, resume Panisset.

Segundo a comandante, todas as práticas ilegais estão sujeitas a advertência, penalidades administrativas, multas e demais medidas previstas na legislação municipal, como apreensão de materiais irregulares ou retirada de estruturas não autorizadas. Ela realça que durante a operação serão intensificadas atividades orientando inclusive no trânsito.

"O objetivo desta operação no decorrer da alta temporada é garantir que moradores e turistas tenham a melhor experiência possível em nosso litoral, como também a preservação do meio ambiente”, ratifica Panisset enfatizando que a atuação se dará em locais, horários e dias estratégicos.