As atenções estão voltadas principalmente para as praias, com as equipes mobilizadas desde o final da semana Foto Divulgação
Segurança Pública inicia a "Operação Verão" com ações até o carnaval
Estratégia está valendo desde o dia 20, focada no ordenamento e proteção de toda a orla do município
Portal da entrada de São Francisco passa a contar com totem "Cidade de Fé"
Desde a emancipação do município, há cerca de 30 anos, o portal de entrada da cidade não passava por reforma geral
Iluminação de Natal é atração inédita em São Francisco, com Caravana da Alegria
Moradores e turistas acompanharam desfile com presença de Papai Noel, na abertura da iluminação natalina na área central
Prefeita inspeciona farmácia e demais setores do hospital municipal
Durante a visita, Yara Cinthia fez levantamento sobre demandas e avaliou o atendimento prestado aos pacientes
Porto Central gera expectativa sobre novos empregos e negócios
Complexo portuário é construído em Presidente Kennedy (ES), que faz divisa com o norte do estado do Rio de Janeiro
Educação diversifica a merenda escolar com três refeições diariamente
Cardápio é planejado por nutricionistas para assegurar o equilíbrio dos nutrientes, respeitando hábitos regionais
