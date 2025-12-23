Cuidados com praias, lagoas e demais áreas naturais contam com a participação ativa da população - Foto Divulgação

Publicado 23/12/2025 17:42

São Francisco - Ações voltadas à preservação ambiental e à conscientização da população para a importância de contribuir com a proteção do patrimônio natural do município marcaram o ano em São Francisco do Itabapoana (RJ). Para tanto, houve reforço nas operações de fiscalização ambiental, com foco no combate a desmatamentos.

Ocupações indevidas em áreas de preservação permanente são combatidas com veemência, através de iniciativas que reforçaram a necessidade do engajamento coletivo. A secretária de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, ratifica que o cuidado com praias, lagoas e áreas naturais vem contando também com a participação ativa da comunidade, fortalecendo a responsabilidade compartilhada pela preservação ambiental.

“Diversas ações ganharam destaque, como a recuperação de lagoas e praias; realização da Semana do Meio Ambiente; mutirões de limpeza; ações de reciclagem; reuniões sobre o Sítio Arqueológico Cemitério de Manguinhos”, resume Luciana apontando, ainda, o desenvolvimento do Projeto Óleo Legal, que incentiva o descarte correto do óleo de cozinha para fins de reciclagem.

A secretária destaca também o início da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico e a adesão ao programa Limpa Rios Margens, em parceria com o governo do estado: “Foram intensificadas as orientações, palestras e fiscalizações relacionadas ao descarte irregular de resíduos, ao lançamento inadequado de água e ao fortalecimento da coleta seletiva”, acrescenta.

Na avaliação de Luciana, trabalho realizado ao longo do ano representa um conjunto consistente de ações integradas, parcerias sólidas e resultados concretos: “O município encerra o ano com importantes conquistas na área ambiental; a expectativa é de continuidade e fortalecimento dessas políticas”.

A linha de parcerias definida pelo governo municipal é destacada pela secretária. Ela reforça a integração da população como principal: “Tem sido fundamental para avançarmos na gestão de resíduos, na preservação dos recursos naturais e na ampliação de projetos sustentáveis, sempre com o compromisso de cuidar do meio ambiente e garantir um futuro mais equilibrado e sustentável para toda a população”.