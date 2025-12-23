Cuidados com praias, lagoas e demais áreas naturais contam com a participação ativa da população Foto Divulgação
Proteção ambiental tem ações coletivas centradas em áreas de preservação
Engajamento da população nas iniciativas do Meio Ambiente contribui com a proteção do patrimônio natural do município
Empresa reconhece falhas nas obras em hospital, após MPRJ intervir
Segundo Procuradoria-Geral do Município, em ata, a MMC Engenharia se compromete concluir obras até o dia 31 de dezembro
Abacaxi e mandioca produzidos em São Francisco pontuam no ranking nacional
Produções do município avançam para Indicação Geográfica; são as principais do estado, com reflexos no país
Agricultura destaca avanços garantidos ao setor através de parcerias
Secretaria resume que ano foi marcado por transformação, superação e muitas oportunidades para os produtores rurais
Ampliação de ações sociais é focada nas famílias vulneráveis em São Francisco
Uma série de medidas foram adotadas l durante o ano; quase 600 famílias receberam acompanhamentos
Educação municipal destaca avanços no ano e aponta ações em parcerias
Eleição democráticas para diretores é destacada como importante para participação de alunos e profissionais no processo
