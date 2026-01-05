A Secretaria de Meio Ambiente distribuiu panfleto sobre cuidados que devem ser observados pelos banhistas - Foto Divulgação

São Francisco – “Verão do seu jeito” em segurança, com programação para todos os gostos e praias limpas. Esta é a proposta do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) para a temporada aberta com chuva, mas muita animação e descontração no município. Além dos shows, atividades esportivas fazem parte da programação.

Pagode, samba e sertanejo marcaram o segundo final de semana da estação mais quente do ano nas praias sanfranciscanas, onde a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) busca orientar para que os frequentadores colaborem na manutenção da limpeza. A iniciativa foi marcada, sábado (3), por meio de um mutirão em Sossego.

Houve distribuição de panfletos educativos sobre os cuidados que devem ser tomados, alertando para a proibição do tráfego de veículos na faixa de areia. A secretária de Meio Ambiente, Luciana Soffiati, avalia que a receptividade dos banhistas foi muito boa: “Muitas pessoas curtem a praia, mas acabam deixando o lixo. O intuito da ação é conscientizar que os momentos de lazer devem ser acompanhados por práticas simples que fazem toda a diferença na preservação ambiental”.

A programação da praia contou com show do cantor Luciano Botinely e da sertaneja Lud Rocha nesse domingo (4). Sábado a Secretaria de Esporte promoveu aulas de funcional e oficinas de futevôlei; enquanto o Departamento de Cultura da Educação cuidou da recreação geral, nas praias de Guaxindiba, Sossego e Santa Clara .

HÁBITOS SAUDÁVEIS - “O objetivo é incentivar saúde, lazer e bem-estar entre moradores e veranistas”, resume o secretário de Esportes, Luiz Pereira. Exercícios ao ar livre foram ministrados pela professora Marla Correa: “Participaram pessoas de diferentes idades, que aproveitaram o clima da estação para se exercitar”.

Marla frisa que o objetivo é estimular hábitos saudáveis e fortalece a integração entre comunidade e turistas. “Começamos o verão com muita energia e participação. Nosso objetivo é levar esporte e qualidade de vida para toda a população, movimentando as praias e promovendo momentos de saúde e alegria”, enfatiza Luiz Pereira.

O secretário realça que as atividades esportivas seguem nos próximos fins de semana com diversas modalidades e em diferentes pontos do litoral. A programação geral retorna sexta-feira (9), em Gargaú, às 21h, com o Luau da Educação; Félix Oliveira será atração principal. Sábado (10), às 23h, haverá apresentação da banda A Massa. Já domingo (11), às 18h, o show terá a banda Energia Universitária.