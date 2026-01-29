Produtores rurais de várias localidades definiram a estratégia durante reunião na Secretaria de Educação - Foto Divulgação

Publicado 29/01/2026 17:01

São Francisco – O fornecimento de produtos da agricultura local para a merenda escolar da rede municipal de São Francisco de Itabapoana (RJ) ,durante o ano letivo de 2026, está sendo articulado pelo governo municipal. O assunto é tratado diretamente com os produtores.

Nessa quarta-feira (27), no auditório do Cineteatro José Renato Cunha, na Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia, o secretário Gustavo Terra e a prefeita Yara Cinthia reuniram os interessados, para debater sobre produção, fornecimento e escoamento de produtos destinados à merenda escolar.

Yara considera importante para todas as partes, poder comprar produtos para a merenda escolar diretor dos produtores locais: “Essa parceria fortalece a economia do município e incentiva os produtores a se organizarem, buscarem conhecimentos e aperfeiçoarem cada vez mais a produção”.

A prefeita avalia que o ganho é coletivo: “Todo mundo sai ganhando: o município, os produtores e os alunos, que têm acesso a alimentos de qualidade e produzidos em nosso município”. De acordo com o Departamento de Alimentação Escolar da secretaria, a maioria dos produtos da merenda é produzida no município.

“Cerca de 60% dos produtos comprados para a merenda escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino são adquiridos diretamente de produtores rurais de São Francisco de Itabapoana”, reforça a prefeita pontuando que a merenda é elaborada de forma criteriosa, seguindo as normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).