Produtores rurais de várias localidades definiram a estratégia durante reunião na Secretaria de EducaçãoFoto Divulgação
Prefeita define com produtores rurais a compra de produtos da merenda escolar
Maioria dos produtos da alimentação dos alunos da rede municipal é adquirida de produtores rurais do município
Município monitora plantação de mudas focado na proteção de área de restinga
Estratégia é prevista no Código Florestal, que determina a execução de atividades de proteção da vegetação nativa
Cadastramento para transporte grátis de estudantes começa nesta quarta-feira
Procedimento visa beneficiar universitários que dependem do benefício municipal para estudar em Campos dos Goytacazes
"Verão do seu jeito" com conscientização para garantir praias limpas
Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente ressalta a importância de recolher os resíduos produzidos durante a temporada
Principal avenida de São Francisco passa por recapeamento a partir de segunda
Previsão é que trabalhos sejam concluídos em 20 dias; outras ruas também serão contempladas com o serviço
São Francisco traça estratégias visando cuidar da saúde do trabalhador rural
Iniciativa é baseada no projeto "Saúde da População Rural", do qual o município é piloto na região norte do estado
