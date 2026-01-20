Secretaria de Transportes anunciou nesta terça-feira o cadastramento e divulga calendário no portal da prefeitura - Foto Divulgação

Secretaria de Transportes anunciou nesta terça-feira o cadastramento e divulga calendário no portal da prefeitura Foto Divulgação

Publicado 20/01/2026 19:32

São Francisco – Estudantes universitários de São Francisco de Itabapoana (RJ) que dependem de transporte público municipal para se descolar às unidades onde estudam em Campos dos Goytacazes têm prazo para cadastramento a partir desta quarta-feira (21), até 24 de fevereiro.

A informação é da Secretaria de Transportes.

Para o procedimento é necessário comparecer ao o guichê do Terminal Rodoviário Manoel Carlos da Silva, na RJ-224, das 8h às 11h e de 13h às 16h, de segunda a sexta-feira, de acordo com o calendário liberado nesta terça-feira (20), divulgado no portal da prefeitura. Quem perder prazo terá nova oportunidade nos dias 23 e 24 de fevereiro.

O interessado deverá apresentar cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência referente ao mês de dezembro de 2025 ou janeiro de 2026, comprovante da matrícula 2026 e duas fotos 3x4. O secretário Rizonilton Junior adianta que os cartões devem ficar prontos em cinco dias úteis após a conclusão do cadastramento.

“A partir do cadastro, os estudantes receberão o Cartão Transporte Universitário, que será utilizado nos ônibus e terá biometria facial”, ratifica explicando que o objetivo do cadastramento é organizar e aprimorar o serviço, além de monitorar os estudantes, as rotas e os próprios veículos (13 no total), que a partir de agora terão câmera de reconhecimento facial e catraca.

“Ao todo, serão disponibilizadas 11 rotas de segunda à sexta-feira, em horários diurnos e noturnos. O transporte universitário beneficia mais de mil alunos do município com transporte gratuito”, assinala Junior orientando que o cadastro só poderá ser feito pelo próprio aluno e que a cada três meses os dados serão atualizados.

“Estamos trabalhando para que o transporte público municipal seja oferecido com qualidade e segurança. O Cartão Transporte Universitário vai permitir uma melhor gestão e aprimoramento do serviço”. O procedimento será feito por rota, começando por Gargaú/Santa Clara; Santa Clara/Sossego/Praia dos Sonhos/Volta da Figueira/ Rua da Jaca/Santa Rita.