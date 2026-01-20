Secretaria de Transportes anunciou nesta terça-feira o cadastramento e divulga calendário no portal da prefeitura Foto Divulgação
A informação é da Secretaria de Transportes.
Cadastramento para transporte grátis de estudantes começa nesta quarta-feira
Procedimento visa beneficiar universitários que dependem do benefício municipal para estudar em Campos dos Goytacazes
"Verão do seu jeito" com conscientização para garantir praias limpas
Iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente ressalta a importância de recolher os resíduos produzidos durante a temporada
Principal avenida de São Francisco passa por recapeamento a partir de segunda
Previsão é que trabalhos sejam concluídos em 20 dias; outras ruas também serão contempladas com o serviço
São Francisco traça estratégias visando cuidar da saúde do trabalhador rural
Iniciativa é baseada no projeto "Saúde da População Rural", do qual o município é piloto na região norte do estado
Fazenda municipal articula facilidade para a emissão da nova nota fiscal
Secretaria esclarece que a alteração cuida apenas de atualização no sistema; não implica mudanças na tributação
São Francisco abre a temporada de verão com praias limpas e descontração
Apesar da chuva, animação prevaleceu, com programação diversificada; houve também mutirão de limpeza
