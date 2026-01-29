Vitor Saraiva destaca importância da unidade do IFF anunciado por Lindberg, resultado da articulação de Yara Cinthia - Foto Divulgação

Vitor Saraiva destaca importância da unidade do IFF anunciado por Lindberg, resultado da articulação de Yara Cinthia Foto Divulgação

São Francisco – Através de um acordo de cooperação assinado nesta quinta-feira (29), a prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Yara Cinthia, dá um passo decisivo na articulação para a instalação de um Centro de Referência do Instituto Federal Fluminense (IFF) no município. Ele conseguiu, ainda, junto ao governo federal, 50 unidades do Minha Casa, Minha Vida.

No “pacote de conquistas” constam, ainda, creche, um combo de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS); kit de teleconsulta; retroescavadeira; trator; além de cerca de R$ 1,9 milhão em emendas parlamentares, para construção e reformas de quadras esportivas e espaços de lazer e convivência.

A prefeita vinha articulando a implantação da unidade do IFF desde quando assumiu (em janeiro do ano passado), contando com empenho do reitor do IFF de Campos dos Goytacazes, Vitor Saraiva. Em Brasília, ela recebeu o suporte do deputado federal Lindberg Farias, que participou do evento desta quinta-feira e anunciou a emenda e os demais benefícios.

Já está definido que o Centro de Referência funcionará na Escola Modelo Municipal Herval Luiz dos Santos Batista. Trata-se de uma unidade ligada ao Campus Bom Jesus do Itabapoana, focado na oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional voltados às demandas locais. “A chegada do IFF representa um marco para o município”, comenta Yara Cinthia.

"O IFF é um sonho de muitos anos. Ter um Centro na nossa cidade é um grande passo para o desenvolvimento educacional e econômico, pois o instituto agrega crescimento e oportunidades”, comemora a prefeita observando que muitas pessoas precisam sair de São Francisco para estudar em Campos: “Com esse centro, vamos ajudar muitos estudantes”.

MOMENTO HISTÓRICO - Ao avaliar o conjunto de investimentos definidos, Yara destaca a importância das parcerias institucionais e os reflexos positivos para o município: “Estamos trabalhando com responsabilidade e buscando parcerias que tragam resultados concretos. Esses investimentos fortalecem nossa cidade, geram oportunidades e melhoram a qualidade de vida da nossa população”.

Lindberg justifica seu empenho pelo município: “Nosso objetivo é garantir que os recursos cheguem onde as pessoas mais precisam, promovendo desenvolvimento e dignidade. Esse centro vai ofertar cursos para toda a cidade, e vamos trabalhar para a vinda do Campus, que é muito importante para a formação da nossa juventude. Será um salto enorme para o município".

Vitor Saraiva considera o momento histórico: “Representa a porta de entrada da educação pública federal em São Francisco. O IFF foi criado para atender a população mais vulnerável, e nosso objetivo é ampliar essa presença nos municípios. Ofertamos uma educação que une ensino, arte, esporte e cultura, e agora seguimos na luta pela implantação de um Campus".

Na opinião do secretário municipal de Educação, Cultura e Tecnologia, Gustavo Terra, a iniciativa amplia o acesso ao ensino público, gratuito e de qualidade: “O IFF fortalece a educação profissional e tecnológica, alinhando a formação dos estudantes às demandas do mercado de trabalho e às vocações locais”.