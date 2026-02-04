Julio Nicolau explica que o IPTU é investido em serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura - Foto Divulgação

Julio Nicolau explica que o IPTU é investido em serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura Foto Divulgação

Publicado 04/02/2026 18:26

São Francisco – Até o dia 28 de fevereiro, quem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em cota única, em São Francisco de Itabapoana (RJ), terá desconto de 20%. Segundo o secretário de Fazenda, Júlio Nicolau, após essa data, ainda será possível obter 10% de desconto, também em cota única, no período de primeiro de março a 31 de julho.

“Manter o IPTU em dia é mais do que um benefício individual; é um gesto que contribui diretamente para o desenvolvimento do município”, incentiva Nicolau apontando que há ainda a opção de flexibilizar o pagamento em até seis vezes, com a primeira parcela vencendo em 28 de fevereiro e as demais nos meses seguintes, sempre no mesmo dia.

“Os recursos arrecadados com o IPTU são fundamentais para que o município continue avançando em áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura, garantindo mais qualidade de vida para a população e melhorias em todos os distritos”, ressalta o secretário orientando que as guias estão liberadas pelo Departamento de Arrecadação/IPTU da prefeitura.

De acordo com Nicolau, o documento pode ser emitido de forma prática e rápida pelos canais:

www.pmsfi.rj.gov.br iptu@pmsfi.rj.gov.br ou WhatsApp: (22) 99705-7626. Quanto ao atendimento presencial, é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na secretaria que funciona na sede da prefeitura.

“Ficar em dia com o IPTU é aproveitar o desconto, evitar juros e ainda ajudar a construir uma São Francisco de Itabapoana cada vez melhor para todos”, enfatiza o secretário resumindo que o IPTU é um imposto municipal pago anualmente por proprietários de imóveis, para utilização no financiamento de serviços públicos essenciais.