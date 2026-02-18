Acompanhada do marido André Gonçalves, Yara Cinthia organizou e participou do "Encontro de Carnaval dos Amigos" - Foto Divulgação

Publicado 18/02/2026 18:50

São Francisco – Com programação aberta sexta-feira (13), o carnaval em São Francisco de Itabapoana (RJ) foi considerado um dos mais animados dos últimos anos, com moradores e turistas curtindo samba, pagode, axé e sertanejo. O slogan “Carnaval do Seu Jeito” resumiu a diversificação de eventos nas praias e na cidade.

Um dos pontos altos do fechamento, nessa terça-feira (17), foi o “Encontro de Carnaval dos Amigos”, na praia de Manguinhos, organizando pela prefeita Yara Cinthia, acompanhada do marido André Gonçalves. Em clima de confraternização, reuniu amigos, lideranças políticas, autoridades, com show do cantor Gil Paixão.

Yara ressalta a importância do encontro como um espaço de proximidade e gratidão: “Mais do

que um evento, foi um momento de celebrar as amizades, de agradecer apoios e de reforçar que o nosso trabalho, que é feito com diálogo, respeito e união. Quando há respeito e amizade, a política se torna ainda mais humana”.

A prefeita avalia que, “em meio à música, abraços e conversas animadas, ficou a certeza de que celebrar juntos fortalece laços e renova as energias para seguir construindo um futuro cada vez melhor”. Ela pontua que o saldo da folia no município foi bastante positivo. Ao todo, foram 26 shows distribuídos nas praias de Santa Clara, Barra do Itabapoana, Manguinhos, Guaxindiba, Sossego e Gargaú.

Se apresentaram artistas como Naldinho, Igor Saliência, Lud Rocha, Natalha Fernandes, Sawana Rocha, Félix Oliveira, Edivane Santos, Kíssila Dias, Luciano Botinelly, além das bandas “Rasga Saia” e “Me Puxa”. Em Guaxindiba, Igor Saliência optou por repertório mesclado com axé, sertanejo e músicas românticas.

No último dia, a animação em Santa Clara ficou por conta de Luciano Botinelly; Marcelo Ferrari, em Barra do Itabapoana; Naldinho, Manguinhos; Kíssila Dias, Sossego; e banda “Me Puxa”, Gargaú. Em todas as praias, a animação aconteceu com segurança total, articulada pelos setores de segurança pública do governo municipal, em parceria com Polícia Militar.