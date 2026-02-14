Antônio Neto comenta que governo fortalece a rede de ensino e garante um início de ano letivo mais estruturado - Foto Divulgação

Publicado 14/02/2026 20:58

São Francisco - “Estamos trabalhando com responsabilidade e planejamento para assegurar que nossas escolas tenham profissionais qualificados e que nossos alunos recebam o ensino que merecem”, afirma o subprocurador-geral de São Francisco de Itabapoana (RJ), Antônio Neto, ao comentar a convocação de 35 profissionais aprovados no último concurso público da Educação.

Neto ressalta que o município abriu também processo seletivo para mais de 60 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira (12), prorrogando as inscrições até o dia 20 de fevereiro.

“Esse é mais um passo importante para o fortalecimento da educação em nosso município”, assinala o subprocurador, reforçando que com ações estratégicas e foco nas pessoas, a gestão municipal segue avançando e investindo em oportunidades.

“A iniciativa busca ampliar o atendimento aos alunos, acompanhar o crescimento da demanda escolar e garantir que as unidades de ensino contem com equipes completas e preparadas para oferecer uma educação de qualidade desde os primeiros dias de aula”, realça ratificando que o governo busca valorizar os profissionais da educação.

Com a prorrogação do prazo de inscrições, o cronograma original - incluindo divulgação de resultados, prazos para recursos e homologação - também passa a seguir o Cronograma Retificado. O atendimento aos interessados será das 8h às 16h, na sede da Secretaria de

Educação, conforme publicação em folha suplementar divulgada nessa sexta-feira (13).