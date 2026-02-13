As máquinas já estão operando na Lagoa dos Quiosques, em Gargaú, realizando a limpeza em diversos pontos Foto Divulgação
Limpa Rio estadual garante limpeza de lagoa assoreada em São Francisco
Trabalho é realizado com máquinas do programa do governo do estado, por meio de parceria com a prefeitura
Limpa Rio estadual garante limpeza de lagoa assoreada em São Francisco
Trabalho é realizado com máquinas do programa do governo do estado, por meio de parceria com a prefeitura
MPRJ e Polícia Civil articulam ações de combate ao crime organizado
Operação em conjunto acontece em São Francisco de Itabapoana, contra extorsão a motoristas de vans e táxis
Rigor contra quem perturbar ambiente em praias utilizando aparelhos de som
Medida já está em vigor, com fiscalização integrada das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Segurança Pública
Obra interrompida por causa de chuva deve ser reiniciada nesta semana
Prefeita explica que recapeamento asfáltico continuará à noite, para garantir maior fluidez no trânsito durante o dia
Soltura de filhotes reforça estratégias pela procriação de tartarugas
Por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com o Instituto BW, 30 filhotes foram soltos na praia de Santa Clara
Contribuinte recebe desconto de 20% se pagar IPTU em cota única
Prazo para o benefício vai até 28 de fevereiro; quem optar por pagar entre primeiro de março a 31 de julho, terá desconto de 10%
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.