As máquinas já estão operando na Lagoa dos Quiosques, em Gargaú, realizando a limpeza em diversos pontos - Foto Divulgação

Publicado 13/02/2026 18:59

São Francisco – A limpeza de canais desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente de São Francisco de Itabapoana (RJ) é reforçada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, como parte da política de parcerias adotada pela prefeita Yara Cinthia. Nessa quinta-feira (12) o município recebeu duas máquinas do programa Limpa Rio, que estão sendo utilizadas na Lagoa dos Quiosques, em Gargaú.

Em 2025, no mesmo período, os equipamentos foram utilizados no Rio Guaxindiba na Lagoa do Salgadinho, na praia do Sossego. O objetivo do Limpa Rio é promover o desassoreamento de rios e canais, além de serviços de limpeza, como a desobstrução de manilhas, destaca a secretária de Meio Ambiente de São Francisco, Luciana Soffiati.

“O trabalho do programa na Lagoa dos Quiosques é uma iniciativa essencial para garantir que as águas circulem livremente, contribuindo para a qualidade de vida da comunidade e a preservação dos ecossistemas aquáticos”, comenta a secretária reforçando que a iniciativa também diminui o risco de inundações decorrentes do transbordamento de corpos hídricos.

Soffiati lembra que os transbordamentos acontecem principalmente no período chuvoso: “Quando tratamos esses espaços com seriedade, nós protegemos a fauna, evitamos a proliferação de pragas e devolvemos à população áreas mais bonitas e saudáveis para o lazer e o turismo sustentável”.

Na avaliação da secretária, a parceria da prefeitura com o governo estadual tem contribuído de forma importante para o desenvolvimento de São Francisco. Sobre o Limpa Rio, ela ratifica que o programa é fundamental na articulação de ações para evitar alagamentos, beneficiando áreas críticas com a remoção de sedimentos.