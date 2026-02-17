No panfleto distribuído está resumido que momentos de lazer devem seguir práticas de limpeza - Foto Divulgação

São Francisco – “Os momentos de lazer devem ser acompanhados por práticas simples que fazem toda a diferença na preservação ambiental”. Esta é a proposta da Secretaria de Meio Ambiente de São Francisco de Itabapoana (RJ), compartilhada por meio de campanhas permanentes nas praias, intensificadas no período de carnaval.

No início da semana, sacolinhas lixocar (lixeira compacta para carros) foram distribuídas no Portal da Cidade, juntamente com panfletos educativos orientando contra descarte indevido de lixo nas ruas e praias do município: ”O lixocar é um gesto simples que pode evitar grandes problemas ambientai”, justifica a secretária Luciana Soffiati.

Com a iniciativa, Soffiati acredita na possibilidade de estar estimulando uma mudança de comportamento, conscientizando motoristas e passageiros sobre a importância de manter a cidade limpa: “Cada atitude faz diferença na preservação do meio ambiente” observando que a receptividade é bastante satisfatória.

A secretária explica que o panfleto traz também informações importantes, dentro da programação do “Verão do Seu Jeito”, sobre conscientização ambiental, como não trafegar com veículos na faixa de areia das praias, não estacionar veículos em área de restinga, evitar o som alto em vias públicas e praias e descartar o lixo de forma correta.

Quanto aos mutirões programados para o período de verão, Soffiati destaca que, “além do recolhimento de resíduos, as equipes participantes do mutirão distribuíram aos banhistas panfletos educativos sobre os cuidados com o meio ambiente, sobretudo durante as férias nas praias, como a proibição do tráfego de veículos na faixa de areia”.