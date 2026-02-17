No panfleto distribuído está resumido que momentos de lazer devem seguir práticas de limpeza Foto Divulgação
Meio Ambiente faz campanha visando carnaval com ruas e praias limpas
Secretaria de Meio Ambiente defende que práticas simples fazem toda a diferença na preservação ambiental
São Francisco chama 35 concursados para Educação e anuncia processo seletivo
Edital para nova abertura de vagas foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira; inscrições vão até o dia 20 de fevereiro
Limpa Rio estadual garante limpeza de lagoa assoreada em São Francisco
Trabalho é realizado com máquinas do programa do governo do estado, por meio de parceria com a prefeitura
MPRJ e Polícia Civil articulam ações de combate ao crime organizado
Operação em conjunto acontece em São Francisco de Itabapoana, contra extorsão a motoristas de vans e táxis
Rigor contra quem perturbar ambiente em praias utilizando aparelhos de som
Medida já está em vigor, com fiscalização integrada das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Segurança Pública
Obra interrompida por causa de chuva deve ser reiniciada nesta semana
Prefeita explica que recapeamento asfáltico continuará à noite, para garantir maior fluidez no trânsito durante o dia
