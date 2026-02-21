Atendimento presencial acontece na sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Foto Divulgação
Pagamento do IPTU com abatimento de 20% tem contagem regressiva
Medida vale para quem pagar o imposto em cota única; há ainda outra opção de desconto, além de parcelamento
Pagamento do IPTU com abatimento de 20% tem contagem regressiva
Medida vale para quem pagar o imposto em cota única; há ainda outra opção de desconto, além de parcelamento
Semana tem praias movimentadas com agenda eclética em São Francisco
Secretaria de Turismo montou programação com opções de lazer e, também, para movimentar a economia local
Encontro de amigos marca último dia de "folia" em praia de São Francisco
Marcada por repertório diversificado, programação do "Carnaval do seu jeito" contemplou todas as praias do município
Meio Ambiente faz campanha visando carnaval com ruas e praias limpas
Secretaria de Meio Ambiente defende que práticas simples fazem toda a diferença na preservação ambiental
São Francisco chama 35 concursados para Educação e anuncia processo seletivo
Edital para nova abertura de vagas foi publicado no Diário Oficial de quinta-feira; inscrições vão até o dia 20 de fevereiro
Limpa Rio estadual garante limpeza de lagoa assoreada em São Francisco
Trabalho é realizado com máquinas do programa do governo do estado, por meio de parceria com a prefeitura
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.