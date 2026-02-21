Atendimento presencial acontece na sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - Foto Divulgação

Atendimento presencial acontece na sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Foto Divulgação

Publicado 21/02/2026 14:28

São Francisco – Contribuintes de imóveis em São Francisco de Itabapoana (RJ) têm até 28 de fevereiro para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 em cota única com desconto de 20%. As guias são liberadas pelo Departamento de Arrecadação/IPTU da prefeitura e podem ser emitidas também pela internet.

Caso a opção seja pelo sistema on-line, deve ser acessado o site https://pmsfi.rj.gov.br/ e clicar no link IPTU 2026; ao acessar o cadastro do imóvel não é para colocar o dígito. Quem preferir, também poderá entrar em contato pelo WhatsApp (22) 99705-7626.

Quanto ao atendimento presencial, acontece na sede da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Fazenda orienta que o dia 28 vale também para a primeira parcela do parcelamento em seis vezes, mesma data estabelecida para os demais meses.

Outra orientação é para quem pretendia pagar de uma só vez e perdeu o prazo: ele tem mais uma oportunidade; mas o desconto cai para 10%, podendo efetuar de primeiro de março e 31 de julho. A arrecadação do IPTU é considerada importante par investir no desenvolvimento do município.

A secretaria realça que “os recursos arrecadados com o imposto são fundamentais para que São Francisco de Itabapoana continue avançando em áreas essenciais, como educação, saúde e infraestrutura, garantindo mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população e melhorias em todo o município”.

A iniciativa do governo municipal visa regularizar a arrecadação fiscal, buscando aumentar a receita própria. O valor do tributo é definido com base na avaliação venal do imóvel. As promoções são focadas na facilitação e incentivo aos donos de imóveis a também evitarem a inadimplência por parte do contribuinte.