Além da aplicação do novo asfalto, projeto também contempla sinalização viária e a recuperação de calçadas - Foto Divulgação

Além da aplicação do novo asfalto, projeto também contempla sinalização viária e a recuperação de calçadas Foto Divulgação

Publicado 24/02/2026 15:27

São Francisco – Em parceria com o estado, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) retomou, nessa segunda-feira (23), as obras de recapeamento asfáltico na Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, a principal do município. Os trabalhos estão acontecendo à noite, para não causar transtorno no trânsito.

A prefeita Yara Cinthia acompanhou e avalia que a iniciativa marca mais um avanço na melhoria da infraestrutura urbana: “Cerca de 12 caminhões e uma equipe com aproximadamente 30 profissionais atuaram desde o fim da tarde, avançando pela madrugada para garantir agilidade e eficiência na execução dos serviços”.

O projeto define que, além da aplicação do novo asfalto, a intervenção também contempla sinalização viária e a recuperação de calçadas, promovendo mais organização, acessibilidade e segurança para pedestres e motoristas. Yara destaca que esta é a primeira etapa de um cronograma mais amplo.

“Os serviços serão ampliados para outras vias do município, incluindo a Rua Daud Salamão Acruche e o prolongamento da Rua Júlio Marinheiro até a Escola Modelo Municipal”, adianta a prefeita que reconhece a importância da parceria do governo do Estado, através da Secretaria das Cidades.