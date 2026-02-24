Além da aplicação do novo asfalto, projeto também contempla sinalização viária e a recuperação de calçadas Foto Divulgação
Recapeamento da principal avenida de São Francisco está sendo retomado
Trabalhos foram reiniciados nessa segunda-feira, envolvendo cerca de 12 caminhões e uma equipe com 30 profissionais
Recapeamento da principal avenida de São Francisco está sendo retomado
Trabalhos foram reiniciados nessa segunda-feira, envolvendo cerca de 12 caminhões e uma equipe com 30 profissionais
Saúde retoma ações focadas nas doenças consideradas graves em São Francisco
Cronograma das campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja tem atividades retomadas na praia de Gargaú
Pagamento do IPTU com abatimento de 20% tem contagem regressiva
Medida vale para quem pagar o imposto em cota única; há ainda outra opção de desconto, além de parcelamento
Semana tem praias movimentadas com agenda eclética em São Francisco
Secretaria de Turismo montou programação com opções de lazer e, também, para movimentar a economia local
Encontro de amigos marca último dia de "folia" em praia de São Francisco
Marcada por repertório diversificado, programação do "Carnaval do seu jeito" contemplou todas as praias do município
Meio Ambiente faz campanha visando carnaval com ruas e praias limpas
Secretaria de Meio Ambiente defende que práticas simples fazem toda a diferença na preservação ambiental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.