Francimara diz, por meio da assessoria, que semanifestará somente depois que tomar ciência oficialmente Foto Divulgação
Juiz determina que seja retirado do ar vídeo com ataques a prefeita
Acusações da ex-prefeita de São Francisca contra a atual são consideradas graves, ofensivas e sem comprovação
Juiz determina que seja retirado do ar vídeo com ataques a prefeita
Acusações da ex-prefeita de São Francisca contra a atual são consideradas graves, ofensivas e sem comprovação
Conselhos buscam recursos do IR para beneficiar políticas públicas
"Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa" definiu iniciativa detalhada nesta segunda-feira, na Câmara
TJRJ derruba liminar e Processo Seletivo em São Francisco é liberado
Vereador tentou impedir realização do evento; Tribunal de Justiça acatou defesa do município nessa segunda-feira
Recapeamento da principal avenida de São Francisco está sendo retomado
Trabalhos foram reiniciados nessa segunda-feira, envolvendo cerca de 12 caminhões e uma equipe com 30 profissionais
Saúde retoma ações focadas nas doenças consideradas graves em São Francisco
Cronograma das campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja tem atividades retomadas na praia de Gargaú
Pagamento do IPTU com abatimento de 20% tem contagem regressiva
Medida vale para quem pagar o imposto em cota única; há ainda outra opção de desconto, além de parcelamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.