Francimara diz, por meio da assessoria, que semanifestará somente depois que tomar ciência oficialmente Foto Divulgação

Publicado 10/03/2026 17:27

São Francisco – Rompimento entre a ex-prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Francimara Barbosa Lemos, e a atual, Yara Cinthia, tende a se agravar ainda mais. Até a conclusão do período eleitoral, ambas eram aliadas; mas, a partir da posse, em janeiro de 2025, romperam e já há desdobramentos na esfera judicial.

Não existe clareza sobre a causa principal do desenlace; porém, logo que assumiu, Yara passou a relatar situações administrativas graves encontradas, que a antecessora nega e vem rebatendo nas redes sociais, por meio de vídeo que a Justiça considera ofensivo à honra e determina a retirada imediata do ar, pelo Instagram, das plataformas digitais.

A prefeita não se manifesta publicamente sobre o assunto. No entanto, deixa resumido que moveu a ação, após análise do conteúdo publicado, que, segundo a assessoria, traz declarações consideradas ofensivas e baseadas em informações falsas. O juiz da Comarca, Marcio Roberto da Costa, leva em consideração os argumentos expostos na ação.

Na decisão, o magistrado deixa claro que a divulgação “ultrapassa os limites do debate público ao divulgar acusações graves sem comprovação, atingindo a honra e a imagem da atual gestora do município”. Através da assessoria, a ex-prefeita diz que se manifestará somente depois que tomar ciência oficialmente.