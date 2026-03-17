Enaldo Barreto destaca o quadro promissor do abacaxi em São Francisco e o apoio da prefeitura aos produtores - Foto Divulgação

Enaldo Barreto destaca o quadro promissor do abacaxi em São Francisco e o apoio da prefeitura aos produtores Foto Divulgação

Publicado 17/03/2026 15:57 | Atualizado 17/03/2026 18:10

São Francisco – A região norte do estado do Rio de Janeiro é destacada como polo nacional da produção de abacaxi e na agricultura familiar, com São Francisco de Itabapoana na segunda posição no ranking de maiores produtores do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são cerca de 100 milhões de frutos por ano.

Dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Rio) mostram que o estado do Rio está entre os quatro maiores produtores de abacaxi do Brasil, produzindo cerca de 255 mil toneladas/ano; a maioria concentrada na região norte, onde São Francisco lidera, mas Campos, São João da Barra e Quissamã também se destacam. Representam, no total, mais de 90% da fruticultura estadual, através do abacaxi.

No caso específico de São Francisco, o município perde apenas para Floresta do Araguaia, no Pará, em nível nacional. O secretário municipal de Agricultura, Enaldo Vieira Barreto, comenta a prefeitura vem apoiando os produtores em dois sentidos: “Primeiro ,com tratores e equipamentos e fornecendo aos pequenos produtores, com horas subsidiadas. Também, a gente vem trabalhando na questão da indicação geográfica do abacaxi”.

Sobre a indicação geográfica, Barreto pontua que acontece em parceria com diversos órgãos, como a Empresa de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Ministério da Agricultura: “Outra iniciativa é a criação de uma packing house, instalação destinada a receber, selecionar, higienizar, classificar e embalar produtos frescos, como frutas e vegetais, pós-colheita”.

De acordo com o secretário, essa ferramenta é de importância regional, porque, além de facilitar os procedimentos, vai agregar preço ao produto: “O município trabalha a passos largos para montar a packing house, que vai ser a primeira no estado voltada para a produção do abacaxi. Isso sintetiza o que temos feito voltado para essa cultura”.

PARQUE TECNOLÓGICO - Na opinião de Barreto, as classificações de segundo maior produtor de abacaxi do país, e primeiro no ranking estadual, colocam São Francisco em uma vitrine: “Desde 2021, o município vem se destacando com maior volume financeiro proveniente do agronegócio; a gente trabalha no sentido, também, de formalizar essa cadeia”.

Atualmente, o município conta com quase quatro mil produtores formalizados. A médio prazo, eles deverão passar a contar com o parque tecnológico da agricultura: “Será desenvolvida uma série de novas variedades de abacaxi; entre elas Imperial e BRS Imperial ,que é um abacaxi diferente do Pérola, com menor acidez e uma coloração diferente”.

Ainda sem data definida, Barreto adianta que está programando uma visita a Quissamã, para conhecer a produção de uma nova variedade de abacaxi vermelho: “Buscamos a introdução de novas variedades no município, aproveitando a aptidão que o nosso produtor rural tem”.

Um fator que o secretário considera fundamental para a progressão da diversificação é o fato de São Francisco ser um município essencialmente agrícola: “Os dados mostram que, juntamente com Campos dos Goytacazes, somos responsáveis l por mais de 50% da área plantada do estado do Rio. Então, temos que aproveitar isso em termos de geração de renda e de emprego”.