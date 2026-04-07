Setor odontológico foi fortalecido, com a implantação de um novo aparelho de raio-X na UBS do Centro Foto Divulgação
Secretário destaca avanços na área de saúde municipal e expectativas
Proposta do governo municipal é fortalecer a rede e garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado
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Secretário destaca avanço histórico na rede de saúde em São Francisco
Ambulatório do Hospital Municipal registra, no último quadrimestre de 2025, 7.384 consultas médicas especializadas
São Francisco acusa "situação financeira delicada" e decreta medidas severas
Segundo o governo, dívidas judiciais com precatórios herdadas de gestões anteriores já ultrapassam R$ 60 milhões
Licenciamento para loteamento passa a ser emitido através da prefeitura
Medida vale a partir deste mês; antes, as licenças eram solicitadas e liberadas pelo Instituto Estadual do Ambiente
Estratégia Saúde da Família alerta sobre prevenção contra o câncer
Focadas no mês da mulher e nas campanhas Março Lilás e Março Azul Marinho, ações têm continuidade em várias localidades
São Francisco coloca estado em segundo no ranking nacional do abacaxi
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que município produz cerca de 100 milhões de frutos por ano
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