Setor odontológico foi fortalecido, com a implantação de um novo aparelho de raio-X na UBS do Centro - Foto Divulgação

Setor odontológico foi fortalecido, com a implantação de um novo aparelho de raio-X na UBS do Centro Foto Divulgação

Publicado 07/04/2026 16:32

São Francisco – “Ações como a realização de mutirões, ampliação da oferta de exames e a distribuição do sensor de monitoramento contínuo de glicose - destinado a crianças de 2 a 12 anos com diabetes tipo 1 e gestantes com diabetes gestacional - têm feito a diferença na vida da população”.

O comentário é do secretário de Saúde de São Francisco de Itabapoana (RJ), Fauazi Cherene, ao avaliar que os avanços são resultado de planejamento e compromisso com a população: “Seguimos trabalhando continuamente para ampliar o acesso, fortalecer a rede e garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado”.

Na opinião de Cherene, com investimentos contínuos, planejamento e compromisso com a população, o governo municipal vem fortalecendo a rede municipal de saúde e ampliando o acesso aos serviços: “A gestão trabalha para garantir mais qualidade, agilidade e humanização no atendimento, levando cuidado e dignidade a quem mais precisa”.

Cherene enfatiza que o município tem motivos para acreditar ainda mais nos avanços conquistados: “Eles também se refletem na estrutura de atendimento. O ambulatório anexo ao Hospital Municipal Manoel Carola (HMMC), em Ponto de Cacimbas, realiza mais de 1.700 atendimentos mensais e se consolidou como referência no município”.

No resumo, o secretário aponta que o hospital oferece acesso a cerca de 20 especialidades médicas e a exames importantes como mamografia, ultrassonografia, raio-X, tomografia, ecocardiograma, Doppler, MAPA e Holter, garantindo mais comodidade e agilidade para os pacientes. Ele relata ainda os investimentos no setor odontológico.

“A rede municipal também foi fortalecida na área odontológica, com a implantação de um novo aparelho de raio-X na UBS do Centro, ampliando o atendimento, inclusive aos finais de semana, além do Odontomóvel, que leva saúde bucal diretamente às comunidades”. Cherene ratifica que a saúde é uma das prioridades da prefeita Yara Cinthia.