Em reunião na sede da prefeitura, os proprietários de loteamentos foram orientados sobre os procedimentos Foto Divulgação
Licenciamento para loteamento passa a ser emitido através da prefeitura
Medida vale a partir deste mês; antes, as licenças eram solicitadas e liberadas pelo Instituto Estadual do Ambiente
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