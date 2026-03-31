Fauazi Cherene assinala que governo segue cuidando da saúde da população com dedicação e resultados concretos - Foto Divulgação

Fauazi Cherene assinala que governo segue cuidando da saúde da população com dedicação e resultados concretos Foto Divulgação

Publicado 31/03/2026 18:17

São Francisco – “O ambulatório anexo ao Hospital Municipal Manoel Carola (HMMC), em Ponto de Cacimbas, realiza em média 1.700 atendimentos mensais e se tornou referência em eficiência”, afirma o secretário de Saúde de São Francisco de Itabapoana (RJ), Fauazi Cherene, que faz um balanço das ações registradas na unidade.

“No último quadrimestre de 2025, foram 7.384 consultas médicas especializadas, garantindo acesso a diversas áreas da medicina sem que o paciente precise sair do município”, aponta registrando que, atualmente, os moradores contam com especialidades que vão de cardiologia a neurologia, além de exames como ultrassonografia, raio-X, tomografia, ecocardiograma,Doppler, MAPA e Holter, todos próximos de casa.

“De forma pioneira, a prefeitura forneceu gratuitamente o sensor de monitoramento contínuo de glicose, transformando a vida de pacientes”, destaca o secretário observando que os mutirões também aceleram atendimentos e zeram filas históricas: “Entre novembro de 2025 e janeiro deste ano, mais de 280 cirurgias de catarata foram realizadas”.

Cherene lembra que o cuidado com as mulheres também avançou com o Mutirão da Saúde da Mulher: “Realizou mais de 70 exames de tomografia e mais de 50 atendimentos. Já o mutirão de eletroneuromiografia trouxe diagnósticos mais precisos e rápidos para doenças neuromusculares”. Ele cita ainda um novo aparelho de raio-X odontológico na UBS do Centro.

O equipamento funciona também aos finais de semana, e o Odontomóvel, que só em janeiro atendeu 300 pessoas e realizou mais de 600 procedimentos, levando saúde bucal diretamente às comunidades: “Na atenção básica, os resultados impressionam: mais de 280 mil atendimentos em quatro meses pelos 98 agentes comunitários de saúde, 19 mil nas UBS e Clínica da Família, e 52 mil no hospital Manoel Carola”.

PRIORIDADE - Sobre a Farmácia Municipal, Cherene lembra que no início da gestão estava praticamente zerada: “Hoje atende cerca de 100 pessoas por dia, distribuindo medicamentos essenciais e de alto custo, garantindo tratamento contínuo para diabetes, hipertensão e doenças cardiológicas. Mais de 30 mil receituários foram entregues recentemente”.

A prefeita Yara Cinthia ratifica: “Trabalhamos de forma incessante para garantir assistência e fornecimento de medicamentos. A saúde é nossa prioridade, e cada conquista reflete nosso compromisso com o bem-estar da população”. Ela resume que, na imunização, de janeiro a março de 2026, foram aplicadas 2.839 doses de vacinas, incluindo mais de 400 contra poliomielite (VIP), e cerca de 600 durante o Dia D contra a gripe.

“Cada número representa uma vida cuidada. Em São Francisco de Itabapoana, a saúde não é discurso; é trabalho diário, compromisso e cuidado com as pessoas”, frisa o secretário concluindo: “Seguimos trabalhando continuamente para ampliar o acesso, fortalecer a rede e garantir atendimento eficiente e humanizado”.