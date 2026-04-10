A estrutura foi montada na sede da prefeitura, com atendimento durante o dia e várias ofertas de serviços - Foto Divulgação

A estrutura foi montada na sede da prefeitura, com atendimento durante o dia e várias ofertas de serviços Foto Divulgação

Publicado 10/04/2026 13:04

São Francisco - — “Trouxemos mais um trabalho feito em parceria com o governo do estado, pensando em cada um dos munícipes. São serviços importantes de maneira rápida, prática e totalmente gratuita, para facilitar o dia a dia da nossa comunidade”.

O comentário é da prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Yara Cinthia, sobre a Caravana do Trabalhador. O programa da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda teve estrutura montada, nessa quinta-feira (9), na sede do governo municipal, na Praça dos Três Poderes, no centro da cidade.

A iniciativa garantiu isenção para certidões de casamento, nascimento e óbito; segunda via da carteira de identidade; e ações do Balcão de Emprego da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine). Também foram disponibilizados serviços pela prefeitura.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (SMTDH) disponibilizou ações do Beleza Solidária, com cabelereiro, barbeiro e design de sobrancelha: “Cuidar da autoestima também é cuidar das pessoas”, pontua a secretária Claudineia Rodrigues. Agendamento para segunda via da carteira de identidade foi um dos serviços mais requisitados.