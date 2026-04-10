A estrutura foi montada na sede da prefeitura, com atendimento durante o dia e várias ofertas de serviços Foto Divulgação
Parceria do Estado com São Francisco garante facilidade em vários serviços
Caravana do Trabalhador ofereceu isenção para certidões de casamento, nascimento e segunda via da carteira de identidade
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Secretário destaca avanços na área de saúde municipal e expectativas
Proposta do governo municipal é fortalecer a rede e garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado
Secretário destaca avanço histórico na rede de saúde em São Francisco
Ambulatório do Hospital Municipal registra, no último quadrimestre de 2025, 7.384 consultas médicas especializadas
São Francisco acusa "situação financeira delicada" e decreta medidas severas
Segundo o governo, dívidas judiciais com precatórios herdadas de gestões anteriores já ultrapassam R$ 60 milhões
Licenciamento para loteamento passa a ser emitido através da prefeitura
Medida vale a partir deste mês; antes, as licenças eram solicitadas e liberadas pelo Instituto Estadual do Ambiente
Estratégia Saúde da Família alerta sobre prevenção contra o câncer
Focadas no mês da mulher e nas campanhas Março Lilás e Março Azul Marinho, ações têm continuidade em várias localidades
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