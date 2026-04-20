Município tem cerca de 60 quilômetros de litoral, praias com pouca quantidade de ondas e ideais para o lazer seguro - Foto Divulgação

Município tem cerca de 60 quilômetros de litoral, praias com pouca quantidade de ondas e ideais para o lazer seguro Foto Divulgação

Publicado 20/04/2026 17:51 | Atualizado 20/04/2026 18:04

São Francisco – Com a antecipação do feriado estadual de São Jorge de quinta-feira (23) para esta segunda-feira (20), pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), e o de Tiradentes (21), o município vive um ‘feriadão” desde sábado (18). Com isso, moradores e turistas movimentam as praias locais, cerca de 60 quilômetros de litoral.

De Barra do Itabapoana a Gargaú, há diversas opções disponíveis para lazer: “Nossa cidade é muito abençoada por tanta riqueza; nossas praias são lindas e estão prontas para receber todas as famílias”, incentiva a prefeita Yara Cinthia assinalando que, entre as características das águas, as principais são a temperatura quente e a pouca quantidade de ondas, ideais para o lazer seguro.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) reforça que em Manguinhos, é possível contemplar um belo pôr do sol: “Guriri, Tatagiba e Lagoa Doce são boas opções para quem curte um ambiente mais tranquilo - diferente das movimentadas Guaxindiba, Santa Clara e Gargaú. No caminho entre as três praias mais frequentadas da cidade, é possível fazer uma parada em Sossego e Sonho”.

Segundo a divulgação, entre as ações implementadas pela prefeitura para aprimorar a infraestrutura do litoral estão as obras de extensão do calçamento, calçadão e ciclovia com piso intertravado na orla de Guaxindiba: “As intervenções também incluíram uma nova rampa de acesso para os pescadores e contenção da erosão marítima, o que deixou a paisagem mais atrativa e facilitou ainda mais o acesso à faixa de areia”.

Quanto à Santa Clara – uma das mais procuradas -, a Ascom observa que, historicamente, é procurada por visitantes do estado de Minas Gerais, e ganhou, em dezembro do ano passado, o Palco Cultural Batello’s Edgar Jamall. um espaço fixo para eventos: “Na mesma oportunidade, foi inaugurada toda a revitalização da orla, que já conta com quiosques em funcionamento”, conclui.