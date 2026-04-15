Ações são determinadas visando evitar que haja risco de cabos se prenderem a galhos de árvores - Foto Divulgação

Ações são determinadas visando evitar que haja risco de cabos se prenderem a galhos de árvores Foto Divulgação

Publicado 15/04/2026 19:52

São Francisco – Por meio da “Operação Limpa Fio”, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) está retirando os cabos inoperantes em vários pontos do município, visando garantir a segurança da população, evitar que os fios se prendam a galhos de árvores e que haja comprometimento de edificações e instalações.

A determinação da prefeita Yara Cinthia é reduzir a poluição visual nas vias públicas. al avenida do município. Equipes de técnicos de dez operadoras de serviços de internet que atuam no município estão trabalhando na regularização de todo o cabeamento de suas responsabilidades nos postes de iluminação ao longo da Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, no centro da cidade.

As ações estão previstas na Lei Municipal nº 1.044, de 3 de março de 2026; ela determina que as empresas realizem, no prazo de 60 dias, a partir da publicação, o alinhamento de fios, cabos e petrechos relacionados às atividades que desempenham, inclusive com a retirada de todos aqueles inutilizados que se encontrem dispostos em postes.

Para alinhavar os trabalhos, no dia 30 de março, foi realizada uma reunião na sede da prefeitura com representantes das operadoras que atuam no município, antecipando as medidas. As medidas estão sendo acompanhadas por equipes da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo; as empresas terão até o dia cinco de maio para regularizar a situação.

Está definido que nos dias seis e sete as equipes da secretaria farão a retirada de todos os cabos inoperantes. “Caso haja algum dano ao cabeamento da concessionária de energia elétrica Enel, a empresa será oficiada para a manutenção e reparos necessários. Em caso de descumprimento, as operadoras estão sujeitas à aplicação de multas”, alerta a publicação.