Ações são determinadas visando evitar que haja risco de cabos se prenderem a galhos de árvores Foto Divulgação
Operação Limpa Fio executa retirada de cabos inoperantes em São Francisco
Determinação da prefeita Yara Cinthia está prevista em Lei Municipal; objetivo é reduzir a poluição visual nas vias públicas
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Agricultura garante serviços em parceria através de Espaços do Produtor
Programa visa contribuir para a melhoria das condições de trabalho; mais de 200 atendimentos foram realizados em março
Parceria do Estado com São Francisco garante facilidade em vários serviços
Caravana do Trabalhador ofereceu isenção para certidões de casamento, nascimento e segunda via da carteira de identidade
Secretário destaca avanços na área de saúde municipal e expectativas
Proposta do governo municipal é fortalecer a rede e garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado
Secretário destaca avanço histórico na rede de saúde em São Francisco
Ambulatório do Hospital Municipal registra, no último quadrimestre de 2025, 7.384 consultas médicas especializadas
São Francisco acusa "situação financeira delicada" e decreta medidas severas
Segundo o governo, dívidas judiciais com precatórios herdadas de gestões anteriores já ultrapassam R$ 60 milhões
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