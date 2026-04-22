Janderson Miranda orienta que é fundamental regularizar a situação dos lotes antes de qualquer negociação Foto Divulgação
Fiscalização de São Francisco faz alerta para regularização de terrenos
Departamento do setor chama atenção que venda irregular de lotes é crime e pode gerar prejuízos para quem compra
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"Feriadão" em São Francisco começou no sábado e vai até esta terça-feira
Feriado de São Jorge que seria na quinta-feira foi antecipado no município; o de Tiradentes é mantido na data certa
Operação Limpa Fio executa retirada de cabos inoperantes em São Francisco
Determinação da prefeita Yara Cinthia está prevista em Lei Municipal; objetivo é reduzir a poluição visual nas vias públicas
Agricultura garante serviços em parceria através de Espaços do Produtor
Programa visa contribuir para a melhoria das condições de trabalho; mais de 200 atendimentos foram realizados em março
Parceria do Estado com São Francisco garante facilidade em vários serviços
Caravana do Trabalhador ofereceu isenção para certidões de casamento, nascimento e segunda via da carteira de identidade
Secretário destaca avanços na área de saúde municipal e expectativas
Proposta do governo municipal é fortalecer a rede e garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado
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