Os treinamentos serão desenvolvidos na sede do Nuprapac, Rodovia Afonso Celso, s/nº - centro da cidade - Foto Divulgação

Os treinamentos serão desenvolvidos na sede do Nuprapac, Rodovia Afonso Celso, s/nº - centro da cidade Foto Divulgação

Publicado 05/05/2026 12:59

São Francisco - Promover ações de saúde, prevenção de doenças ligadas ao tabagismo e acompanhamento de pacientes assistidos pela rede municipal é um dos próximos desafios do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), através do Projeto “Respira Vida”, que será apresentado quinta-feira (5), pela prefeita Yara Cinthia.

O programa é articulado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Prevenção e Apoio ao Paciente com Câncer (Nuprapac), que é coordenado pela oncologista Elisabeth Uhl. Ela informa que enfermeiros e agentes comunitários da rede municipal de saúde passarão por treinamentos para atuar no projeto, a partir de quinta-feira.

As atividades serão desenvolvidas na sede do Nuprapac, Rodovia Afonso Celso, s/nº - centro da cidade; com mais dois treinamentos previstos para 14 e 21 de maio. “A iniciativa visa a promover uma integração entre as equipes do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) e profissionais multidisciplinares que atuarão nas ações, campanhas educativas e eventos do projeto”, resume a médica.

Segundo Elisabeth, além das ações pontuais, os profissionais irão atuar na identificação de pessoas tabagistas que tenham doenças como diabetes e hipertensão já diagnosticadas e que sejam assistidas pela rede municipal de saúde.: “Também irão sensibilizar sobre os riscos do tabagismo e inserir mais pessoas no Programa de Cessação de Tabagismo”.

Estão ainda programados oferecer acompanhamento multiprofissional contínuo, fortalecer ações de prevenção ao câncer e promoção da saúde e apoiar os pacientes e as famílias: “O Programa de Cessação ao Tabagismo oferecido pelo Nuprapac já ajudou dezenas de pessoas a abandonarem o cigarro”, realça a oncologista.

Elisabeth pontua que o programa é totalmente gratuito e segue todos os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde: “Tem como objetivo reduzir o índice de mortalidade de mais de 50 doenças relacionadas ao tabagismo, como enfisema pulmonar, câncer de pulmão e doenças respiratórias”, enfatiza a coordenadora.