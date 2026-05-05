Os treinamentos serão desenvolvidos na sede do Nuprapac, Rodovia Afonso Celso, s/nº - centro da cidade Foto Divulgação
"Respira Vida" visa promover ações de saúde na proteção contra o tabagismo
Programa é articulado pela Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana ; apresentação será na próxima quinta-feira
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São Francisco avalia desenvolvimento da educação infantil de forma contínua
Avaliação Diagnóstica subsidia o planejamento docente, orientando a organização de práticas mais intencionais e significativas
Prefeita e 8º BPM avaliam reforço na segurança pública em São Francisco
Encontro aconteceu nessa terça-feira, com as partes articulando ampliar a união de esforços visando reduzir a criminalidade
Ginásio esportivo é reestruturado pelo governo municipal em parceria
Previsão é de que inauguração aconteça ainda no primeiro semestre; no local são ministradas aulas da escolinha de futebol
Fiscalização de São Francisco faz alerta para regularização de terrenos
Departamento do setor chama atenção que venda irregular de lotes é crime e pode gerar prejuízos para quem compra
"Feriadão" em São Francisco começou no sábado e vai até esta terça-feira
Feriado de São Jorge que seria na quinta-feira foi antecipado no município; o de Tiradentes é mantido na data certa
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