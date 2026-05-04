A estratégia permite ao professor compreender em que etapa do processo de aprendizagem cada criança se encontra Foto Divulgação
São Francisco avalia desenvolvimento da educação infantil de forma contínua
Avaliação Diagnóstica subsidia o planejamento docente, orientando a organização de práticas mais intencionais e significativas
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Prefeita e 8º BPM avaliam reforço na segurança pública em São Francisco
Encontro aconteceu nessa terça-feira, com as partes articulando ampliar a união de esforços visando reduzir a criminalidade
Ginásio esportivo é reestruturado pelo governo municipal em parceria
Previsão é de que inauguração aconteça ainda no primeiro semestre; no local são ministradas aulas da escolinha de futebol
Fiscalização de São Francisco faz alerta para regularização de terrenos
Departamento do setor chama atenção que venda irregular de lotes é crime e pode gerar prejuízos para quem compra
"Feriadão" em São Francisco começou no sábado e vai até esta terça-feira
Feriado de São Jorge que seria na quinta-feira foi antecipado no município; o de Tiradentes é mantido na data certa
Operação Limpa Fio executa retirada de cabos inoperantes em São Francisco
Determinação da prefeita Yara Cinthia está prevista em Lei Municipal; objetivo é reduzir a poluição visual nas vias públicas
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