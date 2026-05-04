A estratégia permite ao professor compreender em que etapa do processo de aprendizagem cada criança se encontra - Foto Divulgação

A estratégia permite ao professor compreender em que etapa do processo de aprendizagem cada criança se encontra Foto Divulgação

Publicado 04/05/2026 16:34 | Atualizado 04/05/2026 17:06

São Francisco – Focada no acompanhamento do desenvolvimento das crianças, visando possibilitar um olhar atento e sensível a suas aprendizagens, potencialidades e necessidades, a Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia (SMECT) de São Francisco de Itabapoana (RJ) está realizando, até o dia oito de maio, a Avaliação Diagnóstica da Educação Infantil, Bloco III.

A coordenadora geral da Educação Infantil, Maria Fernanda, explica que se trata de um instrumento pedagógico que subsidia o planejamento docente, orientando a organização de práticas mais intencionais, inclusivas e significativas: “O monitoramento contínuo das aprendizagens é fundamental”, defende.

Maria Fernanda considera que a Educação Infantil constitui a primeira etapa da Educação Básica, sendo responsável pela construção das bases do desenvolvimento integral da criança, impactando todo o seu percurso escolar: “A Avaliação Diagnóstica não possui caráter classificatório, mas formativo”.

Segundo a coordenadora, a ferramenta permite ao professor compreender em que etapa do processo de aprendizagem cada criança se encontra: “A partir desse diagnóstico, será possível propor intervenções pedagógicas mais adequadas, respeitando o tempo, o ritmo e as especificidades de cada aluno”.

Na avaliação de Maria Fernanda, no ano passado a experiência foi bastante positiva: “Os responsáveis demonstraram satisfação com a oportunidade de acompanhar mais de perto o processo, fortalecendo o vínculo com a escola e compreendendo melhor o desenvolvimento das crianças. Já os alunos participaram com entusiasmo, sentiram-se valorizados e importantes ao vivenciarem esse momento”.