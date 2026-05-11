Por meio da Unidade Odontológica Móvel, a Secretaria de Saúde facilita o atendimento também aos estudantes - Foto Divulgação

Por meio da Unidade Odontológica Móvel, a Secretaria de Saúde facilita o atendimento também aos estudantes Foto Divulgação

Publicado 11/05/2026 14:05



São Francisco - Saúde bucal diretamente para comunidades mais distantes, aproximando o serviço de quem mais precisa. Segundo a coordenadora do Departamento de Odontologia, Raquel Alves, o processo é desenvolvido pela Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana (RJ), por meio do Odontomóvel.

“Somente entre janeiro e abril deste ano foram realizados 750 atendimentos em 11 localidades, incluindo Deserto Feliz, Sonho, Campo Novo, Periquito, Manguinhos, Morro do Bode, Divisa, Buena e ações no Nuprapac”, resume Raquel realçando que saúde bucal também ganhou protagonismo em São Francisco

A coordenadora pontua que os investimentos no setor proporcionaram a ampliação do acesso e fortaleceram o atendimento odontológico em todo o município: “A prefeitura investiu em novos fotopolimerizadores, equipamentos fundamentais para procedimentos de restauração dentária”.

Segundo Raquel, São Francisco não recebia esse tipo de aparelho há mais de 15 anos: “Representa um avanço significativo para a rede a implantação de um novo aparelho de raio-X; a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Centro modernizou os atendimentos e ampliou a capacidade de assistência, inclusive aos finais de semana”.

EDUCAR SORRINDO - Outro grande avanço apontado é o Educar Sorrindo: “O projeto tem levado atendimento odontológico a crianças da rede municipal de ensino por meio da Unidade Odontológica Móvel. A iniciativa, resultado da parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação, promove prevenção, cuidado e acompanhamento desde a infância”.

De acordo com a coordenadora, o programa já beneficiou estudantes de diversas unidades escolares, como as creches escolas Professora Marly Linhares Menezes, em Gargaú; Cícero Muylaert de Menezes, em Carrapato; Jalily Pinheiro Acruche, no Centro; e Rodrigo Barros Gomes, em Guaxindiba. Está previsto chegar a todas as unidades de ensino.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas com prevenção, inclusão e presença de verdade nas comunidades e escolas”, ratifica Raquel comentando que fortalecer a saúde bucal é investir diretamente na qualidade de vida e no futuro da população de São Francisco: “O Odontomóvel segue cumprindo um papel essencial.”, frisa.