A ação visa, também, evitar que os fios se prendam a galhos de árvores, comprometendo edificações e instalações Foto Divulgação
"Limpa Fio" em São Francisco identifica cabos inoperantes de operadoras
Operação está acontecendo na principal avenida da cidade; 90% dos cabos identificado são de operadoras de internet
"Limpa Fio" em São Francisco identifica cabos inoperantes de operadoras
Operação está acontecendo na principal avenida da cidade; 90% dos cabos identificado são de operadoras de internet
Cras Móvel facilita família carente ter acesso a programa social
Assistência é prestada nas localidades, por iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana
Padaria Escola de São Francisco faz alunos irem além da qualificação
Além do aprendizado profissional ,os participantes também têm aulas sobre higienização, utensílio e limpeza
Motociclistas fazem a diferença em São Francisco, por conta do 2º Motofest
Encontro é realizado por motoclubes do município, com apoio da prefeitura; aberto nesta sexta-feira, será encerrado domingo
Saúde bucal recebe atenção especial em comunidades e nas escolas municipais
Atendimentos são levados a quem mais precisa, em localidades mais distantes do centro da cidade, por meio do Odontomóvel
"Respira Vida" visa promover ações de saúde na proteção contra o tabagismo
Programa é articulado pela Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana ; apresentação será na próxima quinta-feira
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