A ação visa, também, evitar que os fios se prendam a galhos de árvores, comprometendo edificações e instalações - Foto Divulgação

A ação visa, também, evitar que os fios se prendam a galhos de árvores, comprometendo edificações e instalações Foto Divulgação

Publicado 25/05/2026 20:05

São Francisco – Na busca por uma cidade livre da poluição visual, provocada pelo grande volume de cabos nos postes da região central, o governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) vem desenvolvendo a “Operação Limpa Fio”. O levantamento aponta identificação de 90% de cabos inoperantes de operadoras de internet ao longo da Avenida Vereador Edenites da Silva Viana.

As ações são realizadas por meio da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo e do Departamento de Iluminação Pública. O recolhimento dos cabos será feito nos próximos dias 27 e 28 (quarta e quinta-feira). A operação é uma determinação da prefeita Yara Cinthia e teve início no dia dois de abril.

A estratégia envolve equipes técnicas de dez operadoras de serviços de internet que atuam no município na identificar dos cabos. A Assessoria de Comunicação (Ascom) do município ratifica que a iniciativa tem o objetivo de evitar que os fios se prendam a galhos de árvores - comprometendo edificações e instalações - e diminuindo a degradação estética do centro da cidade.

“Todo o trabalho está sendo acompanhado por equipes da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo”, realça a Ascom confirmando: “As equipes da secretaria farão a retirada dos cabos a partir das 18h, horário em que diminui o trânsito e a passagem de pedestres na avenida”.

Quanto ao descarte do material, a assessoria informa que será de responsabilidade das empresas responsáveis. A previsão é de que após conclusão dos trabalhos na Edenites da Silva Viana, a identificação e retirada dos cabos inoperantes se estenda para outras ruas do centro. É provável que isso ocorra na primeira quinzena de junho.