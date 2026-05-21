Além da atualização de dados do Cadastro Único, os moradores receberam atendimento social da prefeitura - Foto Divulgação

Além da atualização de dados do Cadastro Único, os moradores receberam atendimento social da prefeitura Foto Divulgação

Publicado 21/05/2026 20:00

São Francisco – Quem depende de assistência social em São Francisco de Itabapoana (RJ) e busca se beneficiar de programas como Bolsa Família (PBF), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), tem atenção especial do governo municipal, através do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS).

As ações são articuladas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano que, além de orientar as famílias em situação de vulnerabilidade social sobre acesso à assistência, facilita quem mora no interior a se cadastrar, por meio do “Cras Móvel”.

Assistente social responsável pela ferramenta, Thays Barreto diz que o objetivo é possibilitar que os moradores atualizem os dados do Cadastro Único (CadÚnico), que garante o direito a programas sociais. A unidade móvel prioriza o interior do município e, nesta quinta-feira (21), se instalou na localidade de Deserto Feliz.

O atendimento aconteceu na Escola Municipal Manoel Azeredo, das 9h às 15h. Segundo Thays, além da atualização de dados, os moradores tiveram oportunidades de se aprofundar sobre o Cras, receberam atendimento social, orientações e assistiram a uma palestra sobre “Condicionalidades do PBF”.

“São os compromissos obrigatórios nas áreas de saúde e educação que as famílias beneficiárias que estão em vulnerabilidade social devem cumprir para garantir a manutenção do repasse financeiro”, explica a assistente social pontuando que, para o cadastramento, os moradores precisam apresentar os documentos originais de todos os que convivem na residência.