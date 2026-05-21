Além da atualização de dados do Cadastro Único, os moradores receberam atendimento social da prefeitura Foto Divulgação
Cras Móvel facilita família carente ter acesso a programa social
Assistência é prestada nas localidades, por iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana
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Assistência é prestada nas localidades, por iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana
Padaria Escola de São Francisco faz alunos irem além da qualificação
Além do aprendizado profissional ,os participantes também têm aulas sobre higienização, utensílio e limpeza
Motociclistas fazem a diferença em São Francisco, por conta do 2º Motofest
Encontro é realizado por motoclubes do município, com apoio da prefeitura; aberto nesta sexta-feira, será encerrado domingo
Saúde bucal recebe atenção especial em comunidades e nas escolas municipais
Atendimentos são levados a quem mais precisa, em localidades mais distantes do centro da cidade, por meio do Odontomóvel
"Respira Vida" visa promover ações de saúde na proteção contra o tabagismo
Programa é articulado pela Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana ; apresentação será na próxima quinta-feira
São Francisco avalia desenvolvimento da educação infantil de forma contínua
Avaliação Diagnóstica subsidia o planejamento docente, orientando a organização de práticas mais intencionais e significativas
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