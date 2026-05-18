Os alunos aprendem a fazer bolos, tortas, doces, recheios, coberturas, diferentes tipos de massas de pães - Foto Divulgação

Os alunos aprendem a fazer bolos, tortas, doces, recheios, coberturas, diferentes tipos de massas de pães Foto Divulgação

Publicado 18/05/2026 15:50

São Francisco – Não basta aprendera fazer pão e outras guloseimas do gênero; é preciso, também curso também ter noções de higiene. Esta é a proposta da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana (RJ), ao oferecer qualificação profissional e ampliar oportunidades para a população, por meio da Padaria Escola Negip Miguel Calixto, na localidade de Valão Seco.

Os alunos também têm aulas sobre higienização, utensílios, equipamentos, maquinários e limpeza. O espaço passou por uma grande reforma, foi reinaugurado em abril e conta com 79 alunos, divididos em três turmas. As aulas acontecem semanalmente às terças, quartas e quintas-feiras, das 9h às 16h.

Ministrado pela professora Thayane Fernandes (especialista em confeitaria) e o panificador Edione Oliveira Andrade, o curso ensina, além de novas receitas, a trabalhar com massas de bolos e tortas, doces, recheios e coberturas, diferentes tipos de massas de pães e fermentação.

Thayane Fernandes é natural de São Francisco, se formou ano passado e, agora, transmite seu conhecimento para os alunos da Padaria Escola: “Fiquei muito feliz com oportunidade; acredito que os alunos vão sair do curso com um índice de aprendizado muito bom e a expectativa é de que todos cheguem ao final do curso e consigam se formar”.

A confeiteira considera uma “oportunidade incrível” estar no dia a dia com os alunos e explica que a duração é de sete meses: “A previsão é de que seja concluído no mês de novembro; todos os participantes que forem bem sucedidos, concluindo as etapas, receberão certificados”.

AÇÃO SOCIAL - Quanto aos produtos preparados durante as aulas, a professora afirma que são destinados ao Centro de Convivência da Pessoa Idosa Nágime Jorge Abílio e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Ela assinala que a Padaria Escola foi reinaugurada no dia 29 de abril, após passar por obras de ampliação e reforma.

Entre as melhorias, o espaço recebeu pisos novos nas salas, reforma dos banheiros e da estrutura do prédio, ampliação da área externa, troca do telhado, substituição da caixa d’água, instalação de um novo filtro e substituição de toda a parte elétrica e substituição completa do revestimento das paredes.

O telhado sofreu reparos, sendo executados, ainda, alinhamento dos muros, pintura interna e externa, instalação de janelas e básculas, troca do portão, reforma dos banheiros e substituição da instalação hidráulica: “Os equipamentos foram consertados e receberam nova pintura, ficando prontos para iniciar as atividades”, conclui Thayane.