A instalação de piquetes pela Secretaria de Meio Ambiente envolve o calçadão da praia de Santa Clara Foto Divulgação
Piquetes na orla de São Francisco visam reforçar ações pelo meio ambiente
Acontece nas praias, focado na preservação da flora nativa; são instaladas lixeiras para garantir o descarte correto de resíduos
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Acontece nas praias, focado na preservação da flora nativa; são instaladas lixeiras para garantir o descarte correto de resíduos
"Limpa Fio" em São Francisco identifica cabos inoperantes de operadoras
Operação está acontecendo na principal avenida da cidade; 90% dos cabos identificado são de operadoras de internet
Cras Móvel facilita família carente ter acesso a programa social
Assistência é prestada nas localidades, por iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Humano de São Francisco de Itabapoana
Padaria Escola de São Francisco faz alunos irem além da qualificação
Além do aprendizado profissional ,os participantes também têm aulas sobre higienização, utensílio e limpeza
Motociclistas fazem a diferença em São Francisco, por conta do 2º Motofest
Encontro é realizado por motoclubes do município, com apoio da prefeitura; aberto nesta sexta-feira, será encerrado domingo
Saúde bucal recebe atenção especial em comunidades e nas escolas municipais
Atendimentos são levados a quem mais precisa, em localidades mais distantes do centro da cidade, por meio do Odontomóvel
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