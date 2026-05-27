A instalação de piquetes pela Secretaria de Meio Ambiente envolve o calçadão da praia de Santa Clara - Foto Divulgação

A instalação de piquetes pela Secretaria de Meio Ambiente envolve o calçadão da praia de Santa Clara Foto Divulgação

Publicado 27/05/2026 19:27

São Francisco – Preservação ambiental é uma das preocupações do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ). Para tanto, vem realizando piquetes em pontos estratégicos da orla marítima do município, com ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), com foco em preservar a flora nativa.

Segundo a secretária Luciana Soffiati, os trabalhos já foram desenvolvidos nas praias de Manguinhos e Guaxindiba, e estão programados para Santa Clara, com instalação da estrutura paralela ao calçadão, com lixeiras para garantir o descarte correto de resíduos produzidos por banhistas.

Luciana resume que são várias ações com foco em garantir o respeito à legislação ambiental que protege toda a faixa costeira: “Os piquetes organizam o espaço urbano e evitam o acesso de veículos, o que é proibido por lei, sendo um risco para o meio ambiente e para os próprios banhistas”.

A secretária realça que o objetivo é assegurar segurança para moradores e turistas, junto com a preservação ambiental. São cerca de 62 quilômetros de orla marítima que recebem atenção através de um cronograma contínuo de limpeza e preservação, com participação, também da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.

Em alguns dos mutirões, foram removidas espécies de vegetações consideradas invasoras, com a intenção de proteger a biodiversidade da restinga e da flora. Quanto à instalação de piquetes ao longo da orla, Luciana Soffiati reforça que é para proteger o meio ambiente, evitar o acesso irregular de veículos nas faixas costeiras e organizar o espaço urbano.