Eliana Carvalho aponta que de janeiro de 2025 a maio feste ano foram atendidas 15.573 famílias nas unidades do CRAS - Foto Divulgação

Eliana Carvalho aponta que de janeiro de 2025 a maio feste ano foram atendidas 15.573 famílias nas unidades do CRAS Foto Divulgação

Publicado 01/06/2026 21:34

São Francisco - Suporte, orientação e acompanhamento para quem mais precisa. Esta é a proposta do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ), desenvolvida por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, focada no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. As ações são realizadas através da rede socioassistencial.

A estrutura conta com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Em ambos, o público-alvo é orientado e encaminhado para ter acesso a programas, benefícios e serviços que contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Entre janeiro de 2025 e maio de 2026, o CREAS realizou atendimento a 1.139 famílias.

A gerente de Proteção Social Especial da secretaria, Eliana Carvalho, resume que foram oferecidos acompanhamentos especializados em situações que envolvem violação de direitos e outras demandas de maior complexidade: “No mesmo período, os CRAS registraram atendimento a 15.573 famílias, fortalecendo o acesso da população aos serviços socioassistenciais e às políticas públicas do município”.

Além dos atendimentos individuais e familiares, Eliana aponta ações voltadas para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, promovendo a inclusão social, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a valorização da cidadania: “O trabalho realizado tem como foco oferecer acolhimento e garantir que os direitos da população sejam assegurados”.

“Nossa equipe atua diariamente para atender as demandas da população com responsabilidade, respeito e compromisso. Buscamos orientar, acompanhar e oferecer o suporte necessário para que as famílias tenham acesso aos serviços, benefícios e oportunidades disponíveis. Nosso objetivo é garantir proteção social e promover mais dignidade para quem precisa do atendimento da Assistência Social”, destacou.

UNIDADES DO CRAS - Para ter acesso aos benefícios, a gestora explica que o interessado deve buscar atendimento para orientações no CRAS mais próxima de sua residência ou entrar em contato com a secretaria, localizada na Avenida Edenites da Silva Viana, nº 141, Centro. O município possui quatro unidades do órgão: Centro, Barra do Itabapoana, Praça João Pessoa e Ilha dos Mineiros (Guaxindiba) .

Todas são responsáveis por gerir programas como o Bolsa Família e atendimento psicossocial. Entre os serviços de apoio às famílias carentes estão acolhimento, inclusão e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), que precisam estar atualizados para garantir o acesso a programas sociais do governo federal.

Eliana Carvalho ratifica que proporcionar acolhimento, proteção e acesso a direitos a quem vive em situação de vulnerabilidade social é uma das prioridades da do governo de São Francisco de Itabapoana: “Por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, o setor de assistência desempenha um papel fundamental no atendimento às famílias carentes, orientado pela prefeita Yara Cinthia”.