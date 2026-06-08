Ambiente colorido com bandeirolas, comidas típicas e o som do forró atraiu milhares de pessoas à tradicional festa - Foto Divulgação

Ambiente colorido com bandeirolas, comidas típicas e o som do forró atraiu milhares de pessoas à tradicional festa Foto Divulgação

Publicado 08/06/2026 07:16

São Francisco – Tradicional no mapa turístico da região norte do estado do Rio de Janeiro, a 11ª Rancheirada de São Francisco de Itabapoana registrou recorde de público e movimentou expressivamente a economia do município no final da semana. Realizada pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia (SMECT), aconteceu na Praça dos Três Poderes, sexta-feira (5) e sábado (6).

A prefeita Yara Cinthia prestigiou nos dois dias e ressalta que o ambiente colorido, com comidas típicas diversificadas, ao som do forró atraiu um público bem superior ao registrado nas demais edições, consolidando o evento como uma das maiores festas juninas e grande celebração da cultura popular do estado: “Foi muito gratificante ver as famílias participando, se divertindo e valorizando as nossas tradições”.

Yara ratifica que a Rancheirada faz parte da identidade cultural do município: “Esta edição mostrou mais uma vez a força do nosso povo. Foi uma festa linda, organizada e preparada com muito carinho para a população”. A programação contou com shows, apresentações de quadrilhas, parque infantil, brincadeiras e uma grande variedade de comidas típicas.

Na avaliação da coordenadora do Departamento de Cultura da SMECT, Maenilse Gonçalves, a festa superou as expectativas: “Recebemos muitos elogios e vimos o público aproveitando cada detalhe preparado com muito carinho. Conseguimos criar um ambiente que valorizou a cultura junina e fortaleceu ainda mais a tradição da Rancheirada”.

COPA DO MUNDO - Maenilse comenta que a cenografia foi um dos pontos altos: “Igreja, armazém, sanfona gigante, fogueira, balões e bandeirinhas ajudaram a criar uma verdadeira vila junina”. Como uma das novidades, ela apontou a Rua da Copa, com decoração nas cores verde e amarelo, inspirada na participação da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol.

“Buscamos oferecer mais conforto para o público, mais espaço para os comerciantes e melhores condições para as apresentações culturais e os shows”, observa o secretário de Educação, Gustavo Terra, realçando: “Ver o resultado e a satisfação das pessoas é motivo de muita alegria para toda a equipe”. Ele pontua que diversas secretarias estiveram envolvidas na estruturação.

“O evento também contou com equipes de segurança e atendimento de emergência, garantindo tranquilidade e bem-estar ao público durante toda a programação”. O secretário enfatiza que a 11ª Rancheirada também representou uma importante oportunidade de geração de renda para comerciantes, empreendedores e instituições do município.

ESCOLAS PRESENTES - Mais de 50 barracas foram distribuídas entre escolas municipais, empreendedores, comerciantes ambulantes e trailers. A variedade de opções, com bolos, doces, caldos, salgados, churrasquinhos, pipoca, cachorro-quente, bebidas em geral e artesanato chamaram atenção. Das barracas montadas, 21 pertenciam às escolas da rede municipal de ensino.

De acordo com o Terra, a arrecadação obtida pelas unidades escolares será revertida em ações e melhorias para os próprios alunos, fortalecendo também a integração entre escola, família e comunidade. Dirceu Ramos, diretor de uma das escolas (a Herval Luís dos Santos Batista) comemora: “A Rancheirada já se consolidou como uma das principais tradições do município.

Ramos considera a festa uma das mais importantes do calendário municipal de eventos: “A Rancheirada dá visibilidade ao trabalho das escolas e ajuda na arrecadação de recursos para atender necessidades da unidade. Além disso, promove a união entre as escolas e reúne as famílias em um ambiente de alegria e confraternização”.