Material é considerado importante na proposta de garantir um serviço cada vez melhor para quem mais precisa - Foto Divulgação

Material é considerado importante na proposta de garantir um serviço cada vez melhor para quem mais precisa Foto Divulgação

Publicado 04/06/2026 18:21 | Atualizado 04/06/2026 18:53

São Francisco - Cinco consultórios odontológicos completos, lâmpadas de infravermelho para fisioterapia, aparelhos de pressão arterial, medidores de glicose e outros itens essenciais acabam de ser adquiridos pelo governo de São Francisco de Itabapoana (RJ). Serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Centro de Fisioterapia e pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

A prefeita Yara Cinthia acompanhou a chegada do material, no galpão principal da Secretaria Municipal de Saúde, ao lado do secretário, Fauzi Cherene, e da subsecretária, Caroline Leal. Ela ressalta a importância dos novos materiais para fortalecer a estrutura da rede municipal e garantir melhores condições de atendimento aos moradores.

“O investimento representa mais um avanço da gestão municipal no compromisso de oferecer serviços de saúde cada vez mais eficientes e de qualidade para a população”, comenta Yara lembrando que há muitos anos a saúde do município não recebia investimentos tão expressivos em equipamentos e estrutura.

“Estamos trabalhando para oferecer mais qualidade, conforto e eficiência no atendimento à nossa população”, destaca a prefeita ratificando que os equipamentos chegam para fortalecer o trabalho dos profissionais e garantir um serviço cada vez melhor para quem mais precisa.

PROGRAMA ESF - O governo tem a saúde entre as prioridades e também está focado na atualização da carteira de vacinação, promoção da saúde mental e cultura da paz. Para tanto, por meio do programa ESF, programou ações em duas escolas da rede municipal de ensino na próxima semana.

O objetivo é abordar os temas de forma educacional e preventiva para alunos da rede através de palestras e atividades. De acordo com a programação, na segunda-feira (8), a ação acontecerá na Escola Municipal Manoel Azeredo, na localidade de Deserto Feliz, a partir das 9h.

Já na terça-feira (9), as atividades acontecerão na Escola Municipal Estelita de Araújo Crespo, em Praça João Pessoa. Os temas serão trabalhados em dois turnos, direcionados para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Outras unidades escolares serão contempladas durante o mês de junho.