Os alunos com melhor desempenho nessa etapa inicial estarão na próxima fase, prevista para o dia 17 de outubro - Foto Divulgação

Os alunos com melhor desempenho nessa etapa inicial estarão na próxima fase, prevista para o dia 17 de outubro Foto Divulgação

Publicado 10/06/2026 16:49

São Francisco – Focada em alunos do Ensino Fundamental II, a primeira fase da 21ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) contou, nessa terça-feira (9), com a participação de aproximadamente 2.300 alunos da rede municipal de São Francisco de Itabapoana (RJ). A avaliação aconteceu, presencialmente, em nível nacional.

Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição aconteceu nas próprias unidades escolares das redes municipais. O objetivo foi incentivar o estudo da matéria, identificando jovens talentos em todo o território nacional.

Considerada uma das maiores competições científicas do país, a olimpíada é promovida com recursos e apoio do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Coube ao IMPA criar as provas, coordenar os polos regionais e gerenciar a plataforma nacional. A aplicação ficou sob a responsabilidade das próprias instituições inscritas.

A correção das provas também é feita pelos professores da escola, seguindo o gabarito fornecido pela organização. O coordenador de Matemática do Ensino Fundamental II da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia de São Francisco, Ediomar Alexim dos Santos, explica que a prova foi dividida em dois níveis.

PREMIAÇÃO - “O nível 1 foi destinado aos alunos do 6º e 7º anos e nível 2, aos alunos do 8º e 9º anos. Os estudantes com melhor desempenho serão classificados para a segunda fase da competição”, frisa assinalando que a participação dos alunos da rede municipal reforça o compromisso da prefeitura com o incentivo à aprendizagem, ao raciocínio lógico e ao desenvolvimento dos estudantes.

Os estudantes com melhor desempenho nessa etapa inicial estarão na próxima fase, prevista para o dia 17 de outubro. Será discursiva, mas em escolas ou universidades da região do município a serem indicados pela coordenação da OBMEP, que publicará a lista, endereços e orientações no portal na aba Consulta de Escolas Inscritas, no dia 28 de agosto.

Os premiados receberão medalhas (divididas em ouro, prata e bronze) nacionais, medalhas estaduais, certificados e bolsas de incentivo. Serão contemplados alunos com melhor desempenho; os que alcançarem ótimas pontuações. Estudantes de escolas públicas participantes do Programa de Iniciação Científica (PIC) receberão m uma bolsa mensal de R$ 300.