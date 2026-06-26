Janderson Miranda comenta que a decisão do Ministério Público confirma a lisura dos atos da administração Foto Divulgação
Denúncia sem justa causa leva o MPRJ a arquivar inquérito civil público
Decisão derrubou insinuações de que havia favorecimento para definição de licitações em São Francisco de Itabapoana
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Defesa Civil orienta escolas municipais sobre incêndios, em São Francisco
Primeira ação acontece sábado, pautada em primeiros socorros, prevenção e evacuação em caso de emergências
Descarte irregular de entulho em via pública gera multa em São Francisco
Fiscalização atua orientando e alertando; cinco pessoas já foram notificadas e duas multadas, por desobediência à determinação
Qualificação grátis reflete no mercado de trabalho em São Francisco
São disponibilizadas 30 vagas de profissionalização, focada na construção civil, em parceria do governo municipal com a Firjan Sesi
Plano de Ação com foco em crianças e adolescentes gera capacitação
Encontro teve início nesta segunda-feira na prefeitura de São Francisco; vários integrantes do governo participam
São Francisco tem 2.300 estudantes na 21ª Olimpíada de Matemática
Primeira etapa aconteceu nas próprias unidades escolares da rede municipal, para turmas do 6º ao 9º ano do Fundamental II
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