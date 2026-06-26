Janderson Miranda comenta que a decisão do Ministério Público confirma a lisura dos atos da administração - Foto Divulgação

Janderson Miranda comenta que a decisão do Ministério Público confirma a lisura dos atos da administração Foto Divulgação

Publicado 26/06/2026 17:23

São Francisco – A “queda de braços” entre governo e adversários políticos, em São Francisco de Itabapoana (RJ), favorece à administração, alvo de denúncia de supostas irregularidades em licitações que estariam envolvendo empresas ligadas a familiares da prefeita Yara Cinthia. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) desconsidera, por entender que é improcedente, e acaba de mandar arquivar.

A investigação teve início em setembro de 2025, a partir de uma denúncia anônima, apontando supostas ligações entre empresas participantes de licitações e familiares da prefeita. O assunto ganhou as redes sociais e a 3ª Promotoria de Tutela Coletiva de Campos dos Goytacazes iniciou Inquérito Civil Público, ouvindo pessoas citadas.

Cumpridos os procedimentos, o MPRJ decidiu mandar arquivar a ação, por falta de provas que sustentassem as denúncias apresentadas. Na opinião do procurador-geral do município, Janderson Morais Miranda, a decisão - formalizada no Inquérito Civil e assinada pela promotora de Justiça Maristela Naurath – derruba todas as suspeitas articuladas contra o governo.

“A decisão do Ministério Público confirma a lisura dos atos da administração e desmonta qualquer tentativa de questionamento sem base técnica ou jurídica”, diz Miranda observando que fica evidenciado que não houve qualquer irregularidade e sim uma evidente tentativa de atacar o governo municipal.

“O arquivamento reafirma a seriedade da gestão, o respeito à legalidade e o compromisso permanente com a transparência e com os órgãos de controle”, ratifica o procurador. Yara Cinthia ainda não se manifestou sobre a decisão do MP. Mas, quando começou a investigação, afirmou que estava convicta de que nenhuma irregularidade seria encontrada.