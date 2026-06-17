Inscrições estarão abertas, entre 22 e 30 de junho, na sede na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano - Foto Divulgação

Inscrições estarão abertas, entre 22 e 30 de junho, na sede na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano Foto Divulgação

Publicado 17/06/2026 17:37

São Francisco – Ampliação do acesso da população à capacitação profissional é uma das estratégias do governo de São Francisco de Itabapoana (RJ) para fortalecer a geração de emprego e renda no município. Para tanto, estará inscrevendo, entre os dias 22 a 30 de junho, para o Curso de Pintor de Edificações.

Coordenado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, o curso é gratuito e conta com parceria da Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjan) Serviço Nacional da Indústria (Senai). Serão disponibilizadas 30 vagas. Uma das exigências é possuir até o quinto ano de escolaridade.

A inscrição é presencial; o interessado deve comparecer à secretaria levando documento de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. A secretária Claudineia Rodrigues incentiva que o curso representa uma oportunidade para que os participantes (que devem residir no município) adquiram conhecimentos técnicos.

“É importante para o participante aumentar as chances de inserção e permanência no mercado de trabalho, especialmente em um setor que apresenta constante demanda por mão de obra qualificada”, assinala Claudineia comentando que a parceria entre a prefeitura e a Firjan Senai reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação profissional da população.