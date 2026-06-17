Inscrições estarão abertas, entre 22 e 30 de junho, na sede na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano Foto Divulgação
Qualificação grátis reflete no mercado de trabalho em São Francisco
São disponibilizadas 30 vagas de profissionalização, focada na construção civil, em parceria do governo municipal com a Firjan Sesi
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Plano de Ação com foco em crianças e adolescentes gera capacitação
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São Francisco tem 2.300 estudantes na 21ª Olimpíada de Matemática
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Organização do evento ainda não divulgou números; mas avalia a proporção através do movimento registrado nos dois dias
Rede de saúde em São Francisco tem reforço, através de equipamentos
Aparelhos de pressão arterial, medidores de glicose e cinco consultórios odontológicos estão entre os novos materiais
Meio Ambiente de São Francisco cuida de melhorias para os pescadores
Secretaria providencia licenciamento junto ao Inea, para construir estrutura visando facilitar pequenos reparos de barcos
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