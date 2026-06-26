Tenente José Ricardo afirma que a objetivo é preparar a comunidade escolar para agir de forma segura Foto Divulgação
Defesa Civil orienta escolas municipais sobre incêndios, em São Francisco
Primeira ação acontece sábado, pautada em primeiros socorros, prevenção e evacuação em caso de emergências
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Descarte irregular de entulho em via pública gera multa em São Francisco
Fiscalização atua orientando e alertando; cinco pessoas já foram notificadas e duas multadas, por desobediência à determinação
Qualificação grátis reflete no mercado de trabalho em São Francisco
São disponibilizadas 30 vagas de profissionalização, focada na construção civil, em parceria do governo municipal com a Firjan Sesi
Plano de Ação com foco em crianças e adolescentes gera capacitação
Encontro teve início nesta segunda-feira na prefeitura de São Francisco; vários integrantes do governo participam
São Francisco tem 2.300 estudantes na 21ª Olimpíada de Matemática
Primeira etapa aconteceu nas próprias unidades escolares da rede municipal, para turmas do 6º ao 9º ano do Fundamental II
11ª Rancheirada de São Francisco bate recorde de público e aquece economia
Organização do evento ainda não divulgou números; mas avalia a proporção através do movimento registrado nos dois dias
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