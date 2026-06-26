Tenente José Ricardo afirma que a objetivo é preparar a comunidade escolar para agir de forma segura - Foto Divulgação

Tenente José Ricardo afirma que a objetivo é preparar a comunidade escolar para agir de forma segura Foto Divulgação

Publicado 26/06/2026 11:20 | Atualizado 26/06/2026 11:34

São Francisco – A rede de ensino de São Francisco de Itabapoana (RJ) está na linha das ações preventivas de acidentes e segurança no ambiente escolar, implantada pelo governo municipal, por meio do “Defesa Civil nas Escolas”. A primeira edição está programada para este sábado (27), no Centro Educacional Municipal Jalily Pinheiro Acruche.

Com início previsto para as 9h, estarão participando alunos, familiares e profissionais da unidade escolar. O diretor da Defesa Civil, tenente bombeiro militar José Ricardo, explica que a proposta é preparar a comunidade escolar para agir de forma segura e eficiente diante de situações de risco.

“A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização sobre prevenção de acidentes e segurança no ambiente escolar”, frisa adiantando que serão abordados temas como a Lei Lucas, noções de primeiros socorros, conceitos básicos de Defesa Civil.

Princípios de combate a incêndios, utilização de extintores portáteis e a realização de um simulado de evacuação em casos de situações de emergência também constam das orientações: “O projeto será desenvolvido de forma contínua, contemplando uma unidade escolar por semana”, assinala o tenente.

José Ricardo acredita que a iniciativa contribuirá para ampliar o alcance das ações educativas e fortalecer a cultura da prevenção em todo o município: “Levar informações sobre segurança e prevenção para dentro das escolas é uma forma de preparar crianças, familiares e profissionais para agir corretamente em situações de emergência”.

O diretor enfatiza que a proposta é preparar a comunidade escolar para agir de forma segura e eficiente diante de situações de risco: “O conhecimento salva vidas e, por isso, queremos que esse projeto alcance todas as unidades escolares do município, fortalecendo a cultura da prevenção e da autoproteção”.