Estima-se que o montante de dívidas representa cerca de 47% de todo orçamento anual do município Foto Divulgação
Justiça determina o bloqueio de contas de inadimplentes
Medida é direcionada a contribuintes do município que estão na dívida ativa; não cumprimento pode gerar punição para a gestão
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Mesmo avançando, vacinação não tem meta atingida
Intensificação das campanhas contra a gripe chega a quase quatro mil doses; frota da Saúde município também é reforçada
Guarda Mirim conta com 43 adolescentes na nova turma
Programa é focado no desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens; aula inaugural será na próxima sexta-feira
Denúncia sem justa causa leva o MPRJ a arquivar inquérito civil público
Decisão derrubou insinuações de que havia favorecimento para definição de licitações em São Francisco de Itabapoana
Defesa Civil orienta escolas municipais sobre incêndios, em São Francisco
Primeira ação acontece sábado, pautada em primeiros socorros, prevenção e evacuação em caso de emergências
Descarte irregular de entulho em via pública gera multa em São Francisco
Fiscalização atua orientando e alertando; cinco pessoas já foram notificadas e duas multadas, por desobediência à determinação
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